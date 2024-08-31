В России за лето подорожала аренда жилья у моря

Аренда жилья на морских курортах России за лето 2024 года в среднем подорожала на 13%, до 4,8 тыс. рублей за сутки. Самые высокие ставки - в Зеленоградске, низкие - в Ейске, сообщили ТАСС аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

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"Средняя стоимость аренды посуточного жилья на морских курортах России этим летом составила 4800 рублей за сутки. Это на 13% больше, чем год назад. Дороже всего снять посуточно жилье можно в Зеленоградске - в среднем 6 955 рублей за сутки, дешевле в Ейске - 3 179 рублей", - говорится в материалах, которые есть в распоряжении агентства.

Согласно исследованию, помимо Зеленоградска, наиболее высокие ставки зафиксированы в Геленджике - 5 817 рублей в сутки, Светлогорске - 5 623 рубля, Сочи - 5 610 рублей. В Лазаревском средняя цена составила 4 432 рубля, в Ялте - 4 418 рублей, Анапе - 4 015 рублей. В тройку доступных направлений, помимо Ейска, вошли Витязево в Краснодарском крае - 3 872 рубля и Новороссийск - 3 937 рублей за сутки.

По данным аналитиков, летом 2024 года в среднем туристы ездили на морские курорты России на пять суток и тратили на аренду жилья 24 029 рублей. По сравнению с 2023 годом средняя продолжительность отдыха не изменилась, но траты выросли на 13%.

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На морских курортах России абсолютным лидером по числу бронирований этим летом, как и прошлым, стал Сочи, рассказал ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" Юрий Кузнецов. Также в список наиболее востребованных курортов вошли Геленджик, Анапа, Лазаревское, Зеленоградск, Светлогорск, Ейск, Новороссийск, Витязево, Ялта.