Сергей Аксенов заявил о росте турпотока в Крым

За период с января по август 2024 года Крым посетили более 4,5 млн отдыхающих. Туристический поток значительно вырос в сравнении с прошлым годом. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

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«За январь-август 2024 года турпоток в Крым составил более 4 миллионов 595 тысяч туристов. Это на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года», - написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что только за три летних месяца на полуострове побывали более 3 миллионов 270 тысяч человек.

Более 64% туристов приехали в Крым на автомобилях или автобусах по Крымскому мосту. Ещё 24,5% прибыли по железной дороге. На восточном побережье полуострова отдыхающих от общего числа было 14,3%, а на западном – 20,3%. Выросла, по словам Аксёнова, и загрузка отелей.

Отметим, до пандемии коронавируса в 2019 году Крым стал зоной отдыха для 7,4 млн туристов. А в 2021 году полуостров посетило рекордное число отдыхающих – 9,5 млн. В прошлом году туристический поток составил 5,2 млн человек.

О том, что в июле Крым побил рекорды по турпотоку в 2024 году Аксёнов уже писал. За семь месяцев 2024 года полуостров посетили 3,2 млн человек, что на 19% выше показателя 2023 года.