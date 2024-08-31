В санаториях Нальчика увеличат число мест

Количество мест размещения в санаториях города Нальчика увеличится на 2 тыс. к 2025 году за счет строительства новых объектов, сообщил журналистам глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Таким образом, число мест вырастет на 28%.

"Особое внимание мы будем уделять городу Нальчику как курорту. Порядка пяти проектов у нас в перспективе по строительству санаториев, порядка 2 тыс. [мест] планируем создать именно в санаторно-курортной отрасли", - сказал он на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

Ранее глава региона сообщал журналистам, что в санаториях Нальчика насчитывается около 7 тыс. мест размещения. Загруженность санаториев достигла 100%, при этом турпоток в республику увеличивается.

В пресс-службе главы региона ТАСС уточнили, что инвесторы намерены завершить строительство новых санаториев до конца 2025 года.

Коков отметил, что в городе также реализуется девять проектов по строительству гостиниц.