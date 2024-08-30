Директор турфирмы из Приморья пропал с деньгами туристов

Директор приморской турфирмы FlyTour Сергей Мухлынин, которого клиенты обвиняют в мошенничестве, снова собрал деньги с туристов и пропал. В этот раз он предлагал россиянам отправиться на Алтай, пишет Amur Mash.

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По данным телеграм-канала, Мухлынин через объявление связался с местным гидом Андреем, устраивающим авторские туры в регионе, и предложил сотрудничество. Вместе они разработали экскурсионную программу, маршрут, договорились о стоимости услуг проводника и открыли продажи путевок. За недельное путешествие по Алтаю просили 83 тыс. руб. с человека.

Всего набралось 10 туристов, среди которых была и постоянная клиентка Андрея. Сначала она обратилась к гиду, но тот передал контакты Сергея и попросил связаться с ним как организатором тура напрямую. Женщину устроили даты и маршрут, так что вскоре она перевела Мухлынину предоплату. Однако после этого тот перестал выходить на связь.

Отметим, руководство FlyTour обвиняют в мошенничестве не впервые. Недавно стало известно, что около 30 клиентов компании остались без путешествия на Шантарские острова и денег – тур стоил порядка 200 тыс. руб. с человека. Туристы со всей страны также переводили оплату напрямую Мухлынину, а накануне поездки получили от него сообщение об отмене тура. После чего турагент исчез, а обманутые россияне написали заявление в полицию.