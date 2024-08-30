В Казани открыли детский парк «Елмай»

В Казани начал работу детский парк «Елмай». Он расположен на территории площадью 3,4 га.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Когда мы строили, проектировали, даже не представляли, что здесь будет столько детей. Хотел бы поблагодарить наших дизайнеров, потому что правильно всё скомпоновали, сделали. Поблагодарим наших строителей», — заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Со своей стороны, мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в парке размещено уникальное оборудование.

Строительство началось осенью 2023 года. Парк входит в список объектов, которые благоустраивают к Играм и саммиту стран БРИКС.

Ранее сообщалось, что больше 150 ребят из стран постсоветского пространства в возрасте от 14 до 16 лет отдыхают на территории Всероссийского детского центра «Орлёнок» в Краснодарском крае по программе Международного лагеря дружбы «Юные лидеры Евразии».