Турпоток в Крым вырос на 20 процентов

За восемь месяцев нынешнего года турпоток в Крым составил почти 4,6 миллиона человек. Это на 20 процентов выше уровня аналогичного периода 2023 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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Летом на полуострове отдохнуло более 3,27 миллиона человек, что на четверть больше прошлогоднего показателя.

64,4 процента гостей прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24,5 - по железной дороге, 11,1 - альтернативным сухопутным маршрутом.

Больше всего туристов было на Южном берегу - 54 процента от общего количества. Западное побережье выбрали 20,3 процента, восточное - 14,3, Симферопольский и Бахчисарайский районы посетили 11,4 процента приезжих.

Средняя загрузка гостиниц в летние месяцы превысила 60 процентов, снова рост примерно на четверть.

Продажи на осенний период превышают прошлогодние на 50, а в некоторых сегментах и на 100 процентов. Кое-где номера забронированы вплоть до Нового года.