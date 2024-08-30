Аксенов: Турпоток в Крым вырос на 20 процентов
За восемь месяцев нынешнего года турпоток в Крым составил почти 4,6 миллиона человек. Это на 20 процентов выше уровня аналогичного периода 2023 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Летом на полуострове отдохнуло более 3,27 миллиона человек, что на четверть больше прошлогоднего показателя.
64,4 процента гостей прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24,5 - по железной дороге, 11,1 - альтернативным сухопутным маршрутом.
Больше всего туристов было на Южном берегу - 54 процента от общего количества. Западное побережье выбрали 20,3 процента, восточное - 14,3, Симферопольский и Бахчисарайский районы посетили 11,4 процента приезжих.
Средняя загрузка гостиниц в летние месяцы превысила 60 процентов, снова рост примерно на четверть.
Продажи на осенний период превышают прошлогодние на 50, а в некоторых сегментах и на 100 процентов. Кое-где номера забронированы вплоть до Нового года.