Сколько продлится бархатный сезон на курортах Черного моря

Вильфанд: бархатный сезон на курортах Черного моря продлится до середины октября
Бархатный сезон на курортах Черного моря начнется со второй декады сентября и продлится дольше обычного. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
«На побережье Черного моря в этом году бархатный сезон начнется позднее обычного. Дневная температура зафиксируется на отметке +25-27 °С», - сказал он.
Эксперт отметил, что бархатный сезон при этом, как прогнозируется, продлится до октября. При этом температура воды в море будет +24-25 °С.
Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что это явление связано с тем, что «деятельный слой» в восточной акватории Черного моря очень высок. В результате он прогревается за счет лучей солнца и будет на протяжении долгого времени отдавать тепло.
Незадолго до этого Вильфанд подвел итоги погоды уходящего лета. По его словам, практически во всех регионах России в августе были зафиксированы температурные аномалии, отмечалось превышение нормы в течение месяца.
Ранее москвичей предупредили о жаре в выходные.