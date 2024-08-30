Сколько продлится бархатный сезон на курортах Черного моря

Бархатный сезон на курортах Черного моря начнется со второй декады сентября и продлится дольше обычного. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

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«На побережье Черного моря в этом году бархатный сезон начнется позднее обычного. Дневная температура зафиксируется на отметке +25-27 °С», - сказал он.

Эксперт отметил, что бархатный сезон при этом, как прогнозируется, продлится до октября. При этом температура воды в море будет +24-25 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что это явление связано с тем, что «деятельный слой» в восточной акватории Черного моря очень высок. В результате он прогревается за счет лучей солнца и будет на протяжении долгого времени отдавать тепло.

Незадолго до этого Вильфанд подвел итоги погоды уходящего лета. По его словам, практически во всех регионах России в августе были зафиксированы температурные аномалии, отмечалось превышение нормы в течение месяца.

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