Эксперты назвали самые популярные города России для летнего отдыха

Москва и Сочи стали самыми популярными направлениями для летнего туризма
Лето – время отпусков и путешествий. Где же провели свои каникулы россияне в 2023 году? Специалисты сервиса бронирования авиабилетов «Авиасейлс» провели анализ данных и составили рейтинг самых популярных летних направлений среди самостоятельных туристов.
Оказалось, что 75% россиян предпочли отдохнуть на родине. Внутренний туризм снова подтвердил свою актуальность, предоставляя доступные и разнообразные варианты отдыха.
Столица России оказалась на первом месте по популярности, собрав 20% всех бронирований. Туристы в среднем проводили в Москве 4 дня, а средняя стоимость билета в оба конца составила 16,3 тысячи рублей.
На втором месте расположился Сочи, привлекающий 17% туристов. Средняя продолжительность отдыха в этом курортном городе составила чуть больше недели. За перелет в оба конца россияне платили около 27,6 тысяч рублей.
Санкт-Петербург замкнул тройку лидеров, собрав 15% всех бронирований. Туристы в среднем проводили в Северной столице пять дней, а средняя стоимость билета в оба конца – 18 тысяч рублей.
В пятерку самых популярных внутренних направлений вошли также Калининград и Махачкала, предлагающие уникальные возможности для отдыха, от балтийского побережья до Кавказских гор.
Среди зарубежных направлений лидером стал Ереван, привлекающий 10% туристов. Средняя стоимость билета в оба конца – 29,8 тысяч рублей.
Вслед за Ереваном в списке самых востребованных зарубежных направлений расположились Стамбул, Анталья, Ташкент и Минск.