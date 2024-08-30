Курорт Mriya Resort попал в книгу рекордов России

Книга рекордов России зафиксировала самый протяженный 3D mapping в мире на курорте Сбера Mriya Resort — 276,1 метр. Проекция украсила фасад отеля в честь празднования десятилетия комплекса.

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Российская команда медиахудожников и инженеров SmartLight создала уникальный 3D mapping или световое шоу на фасаде отеля Mriya Resort для гостей юбилейного гала-ужина “Вояж”. Архитектурная проекция достигла 276,1 метр* и побила рекорд Книги рекордов Гиннеса, обогнав конкурента на 4 метра.

© Пресс-служба

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Mriya Resort: “На протяжении десяти лет мы стремимся предвосхищать ожидания гостей, удивлять и совершенствовать сервис. Благодаря талантливой команде SmartLight и технологиям будущего нам удалось создать потрясающую воображение световую проекцию, которая окутала огромный фасад отеля и создала футуристичную атмосферу празднования юбилея курорта. Инсталляция погрузила гостей в мир Mriya Resort и подарила уникальный визуальный опыт, который они запомнят надолго. И то, что результат нашей работы попал в Книгу рекордов России, обогнав мировой, доказывает — не бойтесь грандиозных целей, воплощайте мечты и делитесь достижениями с окружающими”.

© Пресс-служба

3D mapping, который в мире развлечений стал одной из самых технологичных и впечатляющих форм искусства, создал на отеле иллюзию фантастического мира, чтобы гости гала-ужина ощутили себя в гранд-салоне лайнера. Благодаря световой инсталляции фасад ожил и стал атмосферным антуражем путешествия Mriya X. Его героями выступили гости и десятилетняя девочка Мрия, олицетворяющая душу курорта Mriya Resort. Вместе они посетили удивительные миры и, пройдя испытания, открыли дорогу к светлому будущему.

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"Мы в SmartLight гордимся тем, что стали частью такого значимого проекта, как празднование десятилетия Mriya Resort. Создание самой протяженной в мире 3D mapping проекции на фасаде отеля стало для нас уникальной возможностью продемонстрировать, как технологии могут преображать пространство и эмоции. Мы стремились не просто создать световое шоу, но погрузить гостей в удивительный мир фантазии и инноваций, которые олицетворяют дух Mriya Resort. Этот рекорд – результат колоссальных усилий и креативного подхода нашей команды, и он доказывает, что границы возможного существуют только в нашем воображении. — Геворг Арзуманян и Глеб Матюшин, основатели SmartLight

© Пресс-служба

С 10 по 18 августа в Mriya Resort прошло празднование десятилетие курорта. Программа празднования была объединена философией человекоцентричности, которая проявляется через чувства, мечты, осознанное отношение к миру и заботу о себе. Гости стали зрителями балета «Лебединое озеро», концерта при свечах крымского академического симфонического оркестра «Музыка без границ», циркового представления и музыкального шоу на фонтане. Также зарядились энергией на вечеринке Electric Sahara и посетили юбилейный гала-ужин «Вояж мечты». Хедлайнерами программы стали знаменитые исполнители: Валерия, группа «Пелагея», The Hatters, Стас Пьеха, Хор Турецкого, а также Ladynsax.

© Пресс-служба

*Инсталляция состояла из пятидесяти проекторов яркостью 30 000 lum каждый и проекционной сети длиной 2,5 м2.