В Первоуральске открыли визит-центр с сап-серф станцией

Второй визит-центр открыли в городском округе Первоуральск на набережной Нижне-Шайтанского пруда. Новый комплекс для туристов включает три модульных конструкции, открытую веранду, пирс, сап-серф станцию с прокатом туристического оборудования.

«Туристический комплекс свяжет все турпроекты и направит гостей города по маршрутам интересного им вида отдыха. В Первоуральске есть неравнодушные предприниматели, которые готовы развивать местный туризм и администрация к этому подключается, это радует», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Стоимость проекта составила более 14,5 миллиона рублей. Всего в этом году грантовую поддержку из регионального получили 4 инициативы первоуральских предпринимателей в сфере туризма. Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в Свердловской области построят новые визит-центры, мини-отели и установят туристские навигационные знаки в 2024 году. В рамках региональной программы «Развитие туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области» из областного бюджета выделили 18 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры.