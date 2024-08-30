В Самарской области пытаются уберечь природу от туристов

В последние годы более популярным становится тренд на посещение уникальных памятников природы, фотосъемку в необычных местах и отдых в укромных уголках губернии. Для гостей строят глэмпинги, устраивают туры выходного дня и индивидуальные "вылазки".

В Самарской области расположено 211 особо охраняемых природных территорий на площади более 95 тысяч га. И очень важно сохранить и передать потомкам острова дикой природы: ковыльные просторы степей, дубравы, сосняки, уникальные артефакты и краснокнижных обитателей.

Биологи бьют тревогу: быстрорастущий и нерегулируемый поток посетителей может коренным образом "преобразить" уникальные памятники природы: Рачейские скалы, урочище Гремячий у села Смолькино, Подвальские террасы в Шигонском районе и многие другие.

Специалисты следят за всеми памятниками природы при помощи возможностей спутниковой съемки. Если фиксируется нарушение, на место выезжает госинспектор по экологическому надзору.

Огромные заповедные территории постоянно курируют лесники и инспекторы, сил которых не хватает на такую площадь. На помощь приходят природоохранные биологи, которые координируют режим особо охраняемых природных территорий. В выходные дни контроль приходится усиливать. В первую очередь, они предотвращают проезд транспорта по территории, устройство лагерей и стоянок.

Природоохранный биолог Алексей Паженков рассказал, что день за днем ландшафт Подвальских террас уничтожают квадроциклы, эндуро и внедорожники, несмотря на то, что проезд по территории запрещен.

- Представьте, как автомобили расчленяют островки живой природы, превращают живое и зеленое в сеть серых и пыльных дорог, уничтожают ландшафт. Зачем туда ехать? Нужно просто идти, смотреть и запоминать, любоваться и восхищаться, - считает ученый.

Большинство посетителей относятся к запретам с пониманием и не нарушают их. Но ситуации бывают разные: кто-то, например, пытается ломать шлагбаум.

В Минлесхозе сообщают, что для комфортного пребывания на территории Подвальских террас автостоянка сформирована за пределами памятника природы. Там можно оставить транспорт и поставить палатки.

Еще один памятник природы, который страдает от туристов, - Рачейские скалы. Только за один летний выходной его посещают около восьми сотен человек на более 200 машинах.

От такого наплыва гостей уничтожаются почва и растения, обитающие здесь. Туристы даже в организованных группах разбредаются по территории и в погоне за яркими фотографиями залезают на каждый камень, сдирая мохово-лишайниковый покров.

Как итог, на самых популярных участках уже не встретишь краснокнижных папоротников (костенец северный и многоножка обыкновенная), об охране которых предупреждает встречающая туристов табличка.

Руководитель управления региональной экологической политики Минлесхоза Андрей Ардаков объясняет, что природные комплексы очень уязвимы и получают ущерб от присутствия человека. Сейчас в ведомстве определяют допустимую емкость природных территорий.

- Мы планируем получить объективные данные о том, сколько человек может находиться на памятниках природы без нанесения вреда ценным видам растений и животных. Данные будут переданы в Минтуризма для регулирования туристических маршрутов, - сообщает он.

В ведомстве напоминают: посещая памятник природы, необходимо помнить, что эти ресурсы уникальны и невосполнимы.