«Кавказский рубеж»: в Карачаево-Черкесии прошел исторический фестиваль

Красногорская сторожевая башня в Карачаево-Черкесии на один день превратилась в машину времени: здесь прошел фестиваль, погрузивший гостей в атмосферу позапрошлого века

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Дозорная башня-крепость XIX века в станице Красногорской — памятник архитектуры федерального значения, единственное в Карачаево-Черкесии сторожевое сооружение, сохранившееся со времен Кавказской войны. Неудивительно, что именно ее выбрали площадкой для историко-культурного фестиваля «Кавказский рубеж». Организаторами стали региональное отделение Российского военно-исторического общества, министерство культуры республики и клубы историков-реконструкторов из Краснодарского и Ставропольского краев.

На один день, 29 августа, двор Красногорской башни превратился то ли в этнодеревню, то ли в театр под открытым небом. Зрители-туристы увидели, что носили предки жителей этих мест, какими ремеслами владели и как сражались. Впрочем, реконструкторы не ограничивали себя ни географически, ни хронологически. Так, здесь можно было увидеть средневековое оружие и доспехи из Европы, России и с Востока. Иммерсивный спектакль дополнили концертная программа, съемки видеороликов в исторических образах и угощение национальными блюдами.