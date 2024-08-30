На Ставрополье появятся классы туризма

Классы туризма планируют запустить в школах Ставропольского края в 2025 году. Об этом рассказала на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" министр образования Ставропольского края Мария Смагина.

"Сейчас есть задача создания классов туризма, чтобы дети узнавали, в каком удивительном регионе мы живем, насколько они здесь нужны в этой отрасли. Это многовекторная работа, которая требует высокой квалификации педагога, заинтересованности ребенка и умения слышать от родителя", - сказала Смагина.

По ее словам, классы туризма в ставропольских школах появятся уже в 2025 году, а с 1 сентября 2024 года в девяти муниципальных округах и городах края откроются агроклассы.

"Наша задача - организовать работу вместе со Ставропольским государственным аграрным университетом, который был инициатором данного проекта. Они разработали программу, занимаются переобучением и повышением квалификации педагогов, которые будут работать с детьми", - сказала Смагина.

В каждом агроклассе будут заниматься до 25 человек.