Названа десятка лучших российских курортов с пляжным отдыхом

Янтарный и Светлогорск попали в десятку российских курортов с лучшим пляжным отдыхом. Такие результаты показал опрос пользователей сервиса Твил.ру.

Светлогорск занял пятое место (10%), уступив четвёртую строчку Севастополю. Балтика, конечно, не такая тёплая, как Чёрное море, но полюбилась купальщикам белым песком и уютными пляжными кафе. Янтарный попал на предпоследнее место в рейтинге, так как за него проголосовали 2% пользователей сервиса. Любители загорать с комфортом едут на просторную береговую линию длиной 6 км и шириной 300 м.

Больше всего голосов (25%) получила Ялта за знаменитые галечные пляжи. Второе место (19%) досталось Анапе, а третье — Сочи (15%). Остальные строчки рейтинга заняли Владивосток (7%), Дербент (5%), Судак (3%) и Самара (1%).

Светлогорск и Зеленоградск сохранили статус федеральных курортов.