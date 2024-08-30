Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых за границей в бархатный сезон

В осенний сезон, который длится с 1 сентября по 31 октября, большинство россиян собираются путешествовать по стране. Внутренние направления составляют 82 процента от общего числа купленных авиабилетов и 96,5 процента железнодорожных билетов.

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Вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отметил, что в бархатный сезон ожидается снижение цен на многие направления.

— В июле и августе цены достигают пика, а затем начнется снижение во всех популярных городах: Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани и Екатеринбурге. Цены на российские побережья — Черноморское, Каспийское и Балтийское — также упадут. Например, номер в Сочи, который в августе стоит 15-20 тысяч рублей за ночь, в сентябре будет дешевле на 20-30 процентов. На неделю для семьи это обойдется примерно в 60 тысяч рублей. Также ожидается снижение цен на Тихом океане с 1 сентября, — рассказал эксперт.

Он добавил, что снижение цен коснется не только гостиниц и отелей, но и авиабилетов и ж/д проездных.

— Например, нижняя полка купэ из Москвы в Адлер в августе стоит 15 тысяч рублей, а в октябре — уже 10. После 15 сентября ожидается массовый рост предложений на путешествия, поэтому многие компании устраивают распродажи. Бархатный сезон — это отличная возможность сэкономить, — подчеркнул он в интервью «Радио 1».

По его словам, существуют так называемые «низкие» и «высокие» даты для покупки билетов.

— В низкие даты можно приобретать билеты в последний момент, а в высокие — необходимо бронировать заранее. Низкие даты приходятся на конец октября до 20 декабря: вне зависимости от направления будут распродажи. Аналогично будет с 1 февраля по середину марта. Высокие даты — это, например, 30 декабря, январь и майские праздники; здесь нужно бронировать значительно заранее, — уточнил туроператор.

Что касается зарубежных направлений, то в сентябре и октябре подешевеет только Турция.

Путевки в другие страны будут дорожать. В ОАЭ сейчас можно уехать недорого, но после окончания жары начнется высокий сезон. То же самое касается Таиланда: сейчас можно улететь на двоих за 150 тысяч рублей, а в конце декабря цена уже поднимется до 350 тысяч, заключил эксперт.

Практически половина жителей России готовится провести отпуск осенью. 15 процентов опрошенных намерены отправиться в путешествие, передает издание argumenti.ru.

Также туроператоры сообщили, что россияне стали намного чаще летать в Японию. Популярность направления они объяснили стабильной политической обстановкой и падением курса иены, которое уравняло стоимость поездки в эту страну с ценой отдыха на Черном море.