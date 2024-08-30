Альпаки, канатки и конные прогулки: зачем ехать на Архыз осенью

Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии еще совсем молодой — ему 11 лет, всего на 1 год старше сочинской Красной Поляны. Здесь нет плотной застройки, и панораму гор не перекрывают крыши отелей.

Для тех, кто хочет слиться с природой и провести умиротворяющий отпуск, это лучший вариант, в чем лично убедился наш корреспондент.

Экотропы: маршруты для романтиков

«Архыз» отлично подходит для пеших прогулок: 35 км экотроп разной степени сложности. Например, тропа на Северном склоне к пику Смирнова считается одной из самых легких и подойдет для детей и туристов старшего поколения.

Дорога идет от верхней станции канатки «Северное сияние» на высоту 2519 метров над уровнем моря.

— Мы приехали с супругой из Москвы, — рассказывает Александр, который вместе с женой Людмилой прошел тропу. — Каждый день мы обычно проходим по 20 км, так что для нас это просто легкая прогулка.

Еще на Северном склоне курорта есть экотропа «Пихтовая». Она также начинается от верхней станции «Северного сияния», а заканчивается на высоте 1660 метров около нижней станции канатки. Этот путь подойдет для туристов, которые уже имеют опыт горных походов.

Две более легкие тропы расположены на Южном склоне — маршрут «Аланский путь» и «Тропа романтиков». Их старт находится около верхней станции канатной дороги «Млечный путь». Совершить прогулку по одной из экотроп можно за 2−3 часа.

Парк альпак и кафе «Альпачино»

Совсем недавно на курорте открылась новая достопримечательность для детей и взрослых. На высоте больше 2000 метров рядом со станцией канатной дороги «Млечный путь» появилось кафе «Альпачино». Но не обычное, а с пушистыми обитателями. Здесь живут 4 альпаки и 45 кроликов, которые с большим удовольствием едят морковку из рук посетителей.

— Мы планируем завезти еще альпак, — рассказывает администратор кафе Альфина Оралова. — Пока у нас четыре обитателя: черненький красавчик Адам, персиковая Целовашка, юные Ассоль и Голубоглазка.

У каждой альпаки свой нрав, но все они очень общительные, без внимания не оставят ни одного посетителя.

— В загоне для кроликов мы проводим кроличью терапию, — добавляет Альфина. — Посетители заходят, садятся на пол, начинают шуршать пакетиком с морковкой, и ушастые запрыгивают на руки.

Кроме общения с животными в кафе можно выпить травяной горный чай, заказать кофе или лимонад, сидя на террасах, с которых открывается захватывающий вид на горы.

Квадроциклы: по тропам и ручьям

В основном осенний «Архыз» — про размеренный отдых. Однако для поклонников экстрима тоже найдется развлечение. Это поездки на квадроциклах и вездеходах по горным дорогам и ручьям. Правда, некоторые маршруты подразумевают наличие автомобильных прав и небольшого опыта вождения.

Начать путь можно из поселка Романтик. Отсюда стартует экскурсия к Софийским водопадам. Туристам предлагают самостоятельно или в сопровождении инструктора добраться на квадроциклах к долине, откуда открывается завораживающий вид на горы.

Большая часть пути проходит по бездорожью, каменистым тропам и горным рекам. Трясти будет сильно, одеться лучше в одежду, которую не жаль испачкать. И захватить с собой дождевик и бандану, чтобы прикрыть лицо от пыли.

Чтобы подойти к водопадам, нужно заранее договориться о восхождении, так как пешая прогулка в одну сторону займет 1,5 часа. Подъехать ближе на квадроциклах не получится.

Есть и другие маршруты для четырехколесников. Например, к Белому водопаду, перевалу Пхия, Безымянному озеру, Марухскому ущелью, смотровым площадкам Дукки и к станции «Орбита» на высоте 3050 метров.

Канатные дороги: вверх по «Млечному Пути»

Центр всесезонного курорта «Архыз» — поляна Романтик. Старт канатных дорог находится рядом с ресторанами, сувенирным рынком и сервисным центром, и катание можно совместить с променадом по центру курорта и покупкой подарков.

Всего на Архызе восемь канатных дорог гондольного и кресельного типа. Они расположены на Южном и Северном склонах. Полет проходит над альпийскими лугами и шапками пихт.

На регламентные работы канатка на Южном склоне будет закрыта 3 сентября, 16 октября и 6 ноября. На Северном склоне — 24 сентября, 30 октября и 28 ноября.

Летом и осенью для катания доступны три дороги: «Млечный Путь», «Северное сияние» и «Союз». Все они гондольного типа.

«Млечный Путь» начинается на Южном склоне. Пиковая точка находится на высоте 2240 метров. Здесь можно посидеть в кафе с видом на горы, сфотографироваться на фоне больших букв «Архыз» и разглядеть в открывающейся панораме высочайшие вершины хребта — Пшиш и Софию.

Чтобы попасть на Северный склон, можно перейти реку Архыз, разделяющую курорт, по мосту или проехать на гондольной канатной дороге. Затем пересесть на канатку «Северное сияние», которая поднимается на высоту 2467 метров. В награду — прекрасный вид на курорт и Южный склон. Здесь также есть кафе, где подают очень вкусный травяной чай.

Отсюда стартует еще один канатный маршрут — «Союз». Гондолы канатки отвозят вглубь горного массива, где видно панораму вершин и ледников.

Конные прогулки: опыт не обязателен

«Там, где вездеход не проедет и человек не пролезет, пройдет конь», — говорит инструктор Анастасия.

Катание на настоящих карачаевских скакунах — одна из фишек отдыха на «Архызе». Права и опыт не нужны — достаточно лишь желания. Даже турист, который ни разу не сидел на лошади, быстро освоится. А для опытных ездоков есть специальные экскурсии вдоль рек и горных каскадов.

Если на маршруте подразумевается очень крутой спуск, придется сойти и идти рядом с лошадью. Поэтому обувь лучше выбирать с нескользящей подошвой.

Продолжительность маршрутов разная, как и их сложность. Некоторые прогулки рассчитаны на день. Находиться в седле придется несколько часов. Для неподготовленного туриста это может быть испытанием. Оптимальный путь для новичка занимает около трех часов.