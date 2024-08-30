В Сызрани улучшают туристическую привлекательность города

В последнее время в городе реконструировали несколько набережных. Теперь же принят план на три года, в рамках которого собираются привести в порядок многие объекты культурного наследия.

Исполняющий обязанности главы Сызрани Сергей Володченков в ходе пресс-конференции заявил, что власти вкладывают большие деньги в центр города, и, в частности, в набережные, чтобы повысить его туристическую привлекательность. Благодаря этому он уже попал в список ряда федеральных туристических маршрутов.

Но есть и сложности. Во время визита в Сызрань врио губернатора Вячеслава Федорищева принял участие в региональной сессии по развитию туризма, которая определяла стратегию развития отрасли. На ней была принята трехлетняя программа, в рамках которой необходимо привести многие объекты культурного наследия в надлежащий вид.