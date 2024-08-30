В Ростовской области могут ввести туристический налог

Муниципальными образованиями донского региона рассматривается возможность введения с 1 января 2025 года туристического налога. Как сообщили ИА «ДОН 24» в министерстве экономического развития Ростовской области, согласно Налоговому кодексу, у муниципалитетов есть право вводить такой сбор, но это не является их обязанностью.

«Введение туристического налога – не новая практика для России. Эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в ряде регионов с 2018 года в соответствии с Федеральным законом о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях», – сообщает источник.

Уточняется, что плательщиками туристического налога будут не туристы, а организации и физические лица, которые предоставляют такие услуги.

«Таким образом по факту туристический налог будет «вшит» в стоимость номера: оплачивать его отдельно, как это происходило при курортном сборе, туристы не будут. Максимальная ставка в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах», – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что подобные решения должны приниматься на основе диалога между местной властью и профессиональным сообществом. Также необходимо провести публичные обсуждения с общественностью.

Ранее сообщалось, что власти Таганрога рассмотрят вопрос о введении туристического налога.