Аналитики рассказали о популярных направлениях по системе «Все включено»

Аналитики провели исследование туррынка и выяснили, что самым популярным российским городом для отдыха по системе «Всё включено» осенью стала Анапа. На этот город приходится порядка 17,8% подобных заказов.

Второе место занял Геленджик с долей 6,8%, третье — Сочи с долей 5,5%, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Из зарубежных направлений в бархатный сезон лидируют турецкие отели Аланьи (доля бронирований — 13,1%), Белека (11,5%) и Антальи (11,2%).

Отели All inclusive бронируют также в Варадеро (10,3%), Хургаде (6,5%), Шарм-эш-Шейхе (5,6%) и Абу-Даби (2,8%).

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге самых популярных городов страны для семейного отдыха летом.