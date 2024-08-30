Жители Ирана стали чаще приезжать в Сочи

Жители Ирана устремились в Сочи, туроператоры зафиксировали рост интереса жителей республики к отдыху в популярном российском курортном городе. Об этом в беседе с РБК заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам специалиста, турпоток в Сочи из этой мусульманской страны пока небольшой.

«Мы можем говорить о десятках тысячах туристов, приезжающих из Ирана в Россию, часть из которых выбирает в качестве места отдыха Сочи», — пояснила она.

Более того, Ломидзе подчеркнула, что, согласно предварительным оценкам АТОР, доля иностранного потока в этом году не превышает два-три процента.

Ранее сообщалось, что российский турпоток в Малайзию в начале лета 2024 года вырос на 50,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В июне азиатская страна приняла 6,7 тысячи россиян, в то время как годом ранее эта цифра была 4,4 тысячи.