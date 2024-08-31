Российские туристы устремились в Краснодарский край в бархатный сезон

Власти Краснодарского края, где туристическая отрасль является одной из ключевых составляющих экономики, а ее развитие - приоритетом политики руководства региона, прогнозируют, что средняя загрузка курортов Черноморского побережья в бархатный сезон составит 75%, прирост потока отдыхающих в этот период по сравнению с 2023 годом может достигнуть 2-3%. Об этом ТАСС заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что благодаря мерам по развитию отрасли, принимаемым на государственном уровне, Кубань успешно прошла за последние несколько лет трансформацию от края, предлагающего пляжный отдых до круглогодичного курорта.

В частности, он отмечал успехи региона в реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", в рамках которого за время его существования Кубани было выделено более 1,7 млрд рублей, и другие преференции, которые предоставляют туристической отрасли краевые власти.

"Краснодарский край давно стал круглогодичным курортом. За высоким летним сезоном стартует так называемый "бархатный". В прошлом году за сентябрь - октябрь мы приняли почти 4,5 млн туристов, из них 1,3 миллиона - те, кто приезжал в регион с однодневными экскурсиями. В этом году рассчитываем, что турпоток немного превысит показатели прошлого года - в пределах 2-3%. При этом по аналогии с 2023 годом средняя загрузка курортных территорий Черноморского побережья в "бархатные" месяцы составит около 75%", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что в период бархатного сезона отдыхающих будут принимать более 9 тыс. средств размещения, рассчитанных на единовременное пребывание на курортах более 500 тыс. туристов. В бархатный сезон, по данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края, популярностью у гостей края уже более выражено начинают пользоваться горно-предгорные территории, согласно статистике 2023 года их посетили около 90 тыс. туристов, и больше 120 тыс. гостей, совершивших однодневные визиты.

"В период "бархатного сезона" по-прежнему остаются востребованы высокозвездные объекты, а также средства размещения, работающие по системе "все включено" и здравницы, имеющую развитую инфраструктуру, большие благоустроенные зеленые территории, бассейны закрытого и открытого типа, услуги анимации, фитнес-центры. Популярностью пользуются курортные зоны предгорных районов (термальный источники, турмаршруты и тд). Средняя загрузка номерного фонда Лабинского, Мостовского районов, Горячего Ключа и др. составит порядка 60%", - прокомментировал ТАСС врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

В соответствии с реализуемой властями региона политикой по развитию туризма в крае, отрасль, по завершению высокого курортного сезона, делает упор на событийный туризм. Так в начинающееся межсезонье гостям региона представят ряд крупных мероприятий, события проходят не только в популярных курортных городах таких как Геленджик, Новороссийск, Сочи, Анапа и Геленджик. С 30 сентября по 6 октября состоится эногастрономический фестиваль "Черноморская винная неделя", который в прошлом году посетили почти 50 тыс. человек - в два раза больше, чем планировалось. Основное масштабное торжественное мероприятие фестиваля пройдет в Абрау-Дюрсо.

Итоги лета и планы на зиму

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края подвели и промежуточные итоги завершающегося в крае высокого туристического сезона.

"Наблюдается тенденция роста турпотока иностранных граждан на курорты региона. На динамике роста турпотока иностранцев положительно отразился и запуск прямых рейсов из Бахрейна и Ирана в Сочи. Привлечение туристов из Ближнего Востока - одно из стратегических направлений. Прямые рейсы "Манама-Сочи" увеличивают турпоток в регион из стран Аравийского полуострова. Гостей из арабских стран привлекают уникальная природа Краснодарского края, морские и горнолыжные курорты, оздоровительный отдых и событийный туризм. Очень перспективно в регионе направление бизнес-туризма, которое позволяет включать турпродукты в рамки деловой поездки", - рассказал Михаил Зарицкий.

По словам врио министра, гости региона становятся более требовательными, поездка на юг уже не ассоциируется только с морским отдыхом, туристы стремятся совмещать несколько видов отдыха: событийный туризм, гастро- и энотуризм, поездки на горнолыжные курорты. В связи с этим власти Краснодарского края проводят работу по созданию альтернативных точек притяжения - чтобы разгрузить пляжи и развести турпотоки. Для отдыхающих в этом сезоне доступны более 700 точек притяжения и объектов туристского показа. Это парки аттракционов, винодельни, контактные зоопарки, водопады, смотровые площадки, дольмены, археологические раскопки. Кроме того, работают 210 экскурсионных маршрутов различной направленности.

У туристов растет спрос на высокозвездные объекты категории 4-5 звезд. "Сейчас у нас их 308, а 81 отель предлагает отдых по системе "все включено" и "ультра все включено". Для более комфортного отдыха наших гостей министерство курортов, конечно же, работает над наращиванием возможности гостиничной инфраструктуры и увеличением номерного фонда", сообщил Михаил Зарицкий.

В качестве примера региональных мер господдержки туристической отрасли, стимулирующих строительство на курортах края новых гостиниц и отелей категории не менее трех звезд, Михаил Зарицкий привел освобождение от уплаты налога на имущество организаций, реализовавших или реализующих инвестиционные проекты. Так, например, с применением данного механизма в крае строятся четырехзвездочная гостиница "Abrau Light" в Абрау-Дюрсо, трехзвездочная гостиница в Усть-Лабинске, Санаторно-курортный комплекс "Жемчужина" "Санаторный комплекс семейного типа "Город Мира" в Анапе, уже открыт отель "ФЮНФ"в Анапе.

Также врио министра сообщил, что в регионе уже начинается подготовка и к началу горнолыжного сезона. На территории курортов "Газпром", "Красная Поляна" и "Роза Хутор" работают 65 канатных дорог и подъемников общей протяженностью 70,6 км.

О регионе

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В общей сложности по итогам 2023 года турпоток в регион достиг рекордной отметки в 18,6 млн отдыхающих.

В период пандемии коронавируса на курорты Краснодарского края начали активно приезжать туристы, которые ранее в течение долгих лет предпочитали отдых на зарубежных курортах. Также возрос спрос на пятизвездочные гостиницы и отели. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что власти края ведут работу по стимулированию строительства гостиниц и отелей для того, чтобы покрыть растущий спрос на отдых на Кубани.