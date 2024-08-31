Глэмпинги стали пользоваться особой популярностью у россиян

Больше всего глэмпингов в Московской и Ленинградской областях и Краснодарском крае. Жители этих же регионов и чаще всего выбирают такие средства размещения.

Глэмпинги набирают популярность у россиян. По данным «Яндекс Путешествий», такой вид размещения с мая по середину августа выбирали в 2,9 раза чаще, чем за тот же период прошлого года.

Глэмпинг совмещает в себе удобства полноценных гостиниц и близость к природе, которую могут дать палатки. В таких домиках чаще останавливаются пары или небольшие компании, и отдых часто воспринимается как романтическое путешествие, передает РИА Новости.

Сервис отмечает, что в 78% бронирований среди гостей нет детей. А еще в 70% глэмпингов можно приехать с питомцем.

Большую часть бронирований совершают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. При выборе места гости чаще всего обращают внимание на наличие Wi-Fi и парковки, также важна близость воды (54%).

Самые популярные места для глэмпинга – Москва и Московская область, в среднем за ночь там придется отдать 10 тысяч рублей. В Краснодарском крае ночь стоит дороже – 11 тысяч, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области чуть дешевле – 9,9 тысячи. Наиболее бюджетные варианты есть в Мордовии – 4,6 тысячи рублей за ночь, а самые дорогие – в Мурманской области – 35 тысяч рублей.

О том, как не столкнуться с мошенниками при выборе глэмпинга, мы рассказывали в отдельном материале.