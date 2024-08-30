Замковую мельницу в Калининградской области переделают в гостиницу

Государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание замковой мельницы». Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Историческую мельницу в поселке Железнодорожный Правдинского района Калининградской области приспособят под гостиницу.

Трехэтажное здание с мансардой постройки 1908-1909 годов находится на улице Советской, 4. Его фасады выполнены из кирпича и оштукатурены, а также украшены карнизами, рельефными орнаментами и другим декором. В послевоенные годы мельница использовалась по прямому назначению, с 1974 года здание заброшено. На сегодняшний день оно признано объектом культурного наследия регионального значения.

Историческое здание полностью восстановят. Планируется провести ремонт кирпичной кладки, реставрацию декоративных элементов, обустройство черепичной кровли, замену окон и дверей, а также инженерных коммуникаций. В здании намерены открыть гостиницу на 22 апартамента, рассчитанных на размещение 49 гостей. На цокольном этаже будут расположены помещения для обслуживающего персонала.