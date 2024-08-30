В Дагестане появился этноаул «Ногай-юрт»

Стрелять из лука, есть душистое мясо, смотреть, как клубится пыль под копытами коня, и искать в себе кочевника — вот зачем едут туристы в ногайское село Кунбатар. Туда, где прячется солнце.

— Добро пожаловать в этноаул «Ногай-юрт»! Добро пожаловать в место, где прячется солнце, — так переводится с ногайского «Кунбатар», и поэтому здесь так жарко. 40 метров ниже уровня моря и столько же градусов по Цельсию летом.

— Всем надеть головные уборы! — командует Рустам Адильгереев, фермер-скотовод, хозяин первого ногайского туробъекта.

Этноаул в 2,5 км от Кунбатара — это три юрты (две жилые, одна под музей и концертный зал), площадки для стрельбы из лука и катания на лошадях, беседки для гостей, ногайская дворовая печь и приусадебное хозяйство с бахчевыми культурами.

«Ногай-юрт» возник на месте заброшенной кошары — так называют загон для овец в степи. Рустам любил здесь отдыхать на майских праздниках вместе с друзьями, которым это место очень нравилось.

— Может, тут и другим людям понравится, подумал я, — и понеслось, — рассказывает Рустам. — Никаких грантов и кредитов, все из подручных средств и максимально аутентично. Почистил, подкрасил, сварил, сколотил — все сам, потому что это не чья-нибудь идея, а моя давняя мечта. — Я показываю людям то, к чему мы привыкли, — продолжает хозяин. — Но человек не из кочевой культуры, может быть, никогда не видел, как растет арбуз, как стригут овец, как клубится пыль под копытами коня и как может быть резв осел.

Турист пробует хлеб, приготовленный в ногайской дворовой печи, пьет ногайский чай, закусывая катламой и баурсаками (слоенный хлеб и «пирожки с воздухом»), вдыхает запах чабреца и полыни, смешанный с ароматом куралея — томленного в земле молодого барашка. В большой ханской юрте слушает горловое пение, звуки кобызов и домбр и рассказы этнолога Эльдара Идрисова о ногайцах.

— После всего этого в туристе пробуждается спрятанный где-то глубоко внутри татарин, и он идет стрелять из лука и есть душистое мясо куралея, — смеется Рустам.

По его словам, желающих записаться на экскурсию с обедом очень много, в первую очередь это сами же кунбатарцы и ногайцы из других сел и городов. Едут отовсюду: Кизляр, Махачкала, Астрахань.

— В августе впервые были туристы из Пятигорска: туроператор «Лайт» организовал тур выходного дня. Прекрасные отзывы, восторги. Одна из туристок сказала, что всю жизнь живет на Кавказе, слышит о ногайцах уже много лет, а по-настоящему познакомилась с нами только сейчас.

У Рустама Адильгереева большая команда помощников.