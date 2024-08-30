Из-за жары на пляжах Куршской косы стали часто появляться голландские крабы
На побережье Куршской косы стал часто встречаться краб Харриса. Об этом сообщили в телеграм-канале национального парка.
Специалисты считают, что краб Харриса, также известный как голландский, стал чаще выбираться на пляжи из-за аномальной жары.
«Вероятно, высокие температуры этого лета благоприятны для него — недаром он очень обилен в тепловодных районах Америки, например, в лиманах Мексиканского залива, и тёплых морях Европы, например, в Чёрном, Азовском», — говорится в сообщении нацпарка.