Краснодар проводит лето молодежным фестивалем

31 августа Краснодар устроит праздник по случаю прощания с летом. На местном Арбате – улице Чапаева пройдет молодежный фестиваль.

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Мероприятие стартует в шесть вечера. Для гостей выступят кавер-группы, а местные художники представят свои работы.

«Качественная музыка, теплая дружеская атмосфера, а также заряд позитива на всю предстоящую осень» — так городская администрация описала предстоящий праздник.

Экспозиция под открытым небом будет ждать посетителей с утра субботы. А в полдень в пешеходной зоне откроется ярмарка ремесленников. В ассортименте — украшения для дома и модные аксессуары, игрушки и подарки ручной работы.