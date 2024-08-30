Самые яркие события сентября в Нижнем Новгороде

С приходом осени культурная и развлекательная жизнь в Нижнем Новгороде не сбавляет оборотов. Сентябрь подарит жителям и гостям города сразу несколько премьер и познавательных событий как для взрослых, так и для детей.

«В городе N» собрал список самых ярких мероприятий.

Фестивали

ЭХО БДФ Поволжье

Где: театры Нижнего Новгорода

Когда: с 5 по 9 сентября

Одним из ярчайших культурных событий для Нижнего Новгорода в этом году окажется Большой Детский Фестиваль ЭХО. Его площадками станут ведущие театры города. Фестиваль откроет спектакль «Маленький принц» (6+) в исполнении Московского Губернского театра с Сергеем Безруковым. Он пройдет в Нижегородском оперном театре. Также в рамках фестиваля состоятся показы спектаклей «Девочка, наступившая на хлеб» (12+) в ТЮЗе, «Муха-цокотуха» (0+) в театре «Вера» и другие события.

Beat Weekend Нижний Новгород (18+)

Где: кинотеатр «Орленок», центр культуры «Рекорд», кинотеатр «Синема Парк Фантастика»

Когда: с 12 по 22 сентября

Двенадцатый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend является региональной версией московского Beat Film Festival (18+). Организаторы привезут нижегородцам самое лучшее из того, что было представлено столичному зрителю. Это фильмы о режиссере Мишеле Гондри, музыкантах Нике Кейве и Рюити Сакамото, фотографе Джеймсе Хэмилтоне. Также будут продемонстрированы лучшие работы прошлых лет, например картины об архитекторе Алваре Аалто и режиссере Дэвиде Линче.

«Вазари» (12+)

Где: Арсенал

Когда: с 20 по 22 сентября

По традиции, в начале осени Арсенал проводит единственный в России фестиваль текстов об искусстве. В 2024 году он посвящен архивам. Участниками станут ведущие российские искусствоведы и архивисты, которые расскажут, как сегодня ведется работа с уникальными документами. Гости узнают, какую роль играют архивы в современной культуре и как сохраняются ценные материалы.

Театр

Иммерсивный спектакль в рамках выставки «Я говорю с тобой из Ленинграда» (6+)

Где: Манеж

Когда: 7 сентября в 19:30

Многие нижегородцы уже успели познакомиться с выставкой «Я говорю с тобой из Ленинграда» (6+), которая осмысляет тему одной из ужаснейших трагедий прошлого века. Ключевым экспонатом стал дневник Тани Савичевой, впервые представленный за пределами Санкт-Петербурга. Сама выставка продлится до 20 октября. Иммерсивный спектакль в ее рамках — это синтез музыки, живописи и театра, он позволит услышать голоса ленинградцев и попытается передать, через что они прошли.

Где: МТС Live Холл («Юпитер»)

Когда: 4 сентября в 19:00

В основе постановки — одноименная повесть Александра Пушкина с мистическими элементами. Сюжет — классический, костюмы тоже, но… какова все-таки тайна трех карт? Графиня есть, но кем был граф? В свое время идея была подсказана Пушкину князем Голицыным, который чудом отыгрался благодаря совету бабушки и поставил на три определенные карты. А ей их однажды подсказал сам Сен-Жермен. Герой спектакля Герман решает выиграть любой ценой, но придется выбирать: богатство или любовь.

«Горький. Балет» (16+)

Где: Пакгаузы на Стрелке

Когда: 28 сентября в 19:00 и 29 сентября в 17:00

В программе — два одноактных балета на тему произведений Максима Горького «На дне» и «Девушка и смерть». Перед постановщиками стояла непростая задача — подчинить танец сюжету, найти хореографический язык, которым получилось бы рассказать о том, что однажды поведал миру Горький. Одна из сильных сторон этого балета — ощущение иммерсивности, когда зритель чувствует себя частью событий на сцене.

Концерты

Mary Gu (12+)

Где: Milo Concert Hall

Когда: 14 сентября в 19:00

Одна из самых ярких поп-артисток последних лет даст большой сольный концерт в Нижнем Новгороде. Среди ее нашумевших хитов — «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» и другие. Сама певица описывает жанр, в котором создает треки, как «лиричный думающий поп». Он близок женской аудитории и затрагивает самые искренние темы.

«Вальсы всех эпох». Концерт при свечах (16+)

Где: Пространство DKRT

Когда: 14 сентября в 20:00

На вечернем концерте прозвучат вальсы Чайковского, Шопена, Свиридова, Шостаковича, Дебюсси. Также в программе — шедевры известных неоклассиков Эйнауди, Тирсена, Рихтера. А тысяча горящих свечей и интерьеры XIX века погрузят зрителя в особую романтическую атмосферу. Солистка — лауреат всероссийских и международных музыкальных фестивалей и конкурсов, пианистка Наталия Железова.

Где: МТС Live Холл («Юпитер»)

Когда: 19 сентября в 19:00

На выступлениях Ирины Круг неизменно царит особая, по-женски уютная атмосфера искренности. Публика услышит хиты «Тебе, моя последняя любовь», «Дом на горе», «Я прочитаю», а также новые песни. На сцену в Нижнем Новгороде выйдет и повзрослевший сын Ирины и Михаила — Александр Круг. Выступление будет сопровождаться изящным световым шоу.

Выставки

«Диптихи. Образ города Горького в конце 50-х — начале 80-х годов» (6+)

Где: Русский музей фотографии

Когда: до 3 сентября

Экспозицию в русском музее фотографии составляют снимки нижегородского фотокорреспондента, а в прошлом и собственного корреспондента ИТАР ТАСС Николая Мошкова и созданные на их основе коллажи Юлианны Кулугур. Уникальное прочтение снимков позволит увидеть новые акценты в городском пейзаже, вместе с тем погрузившись в ностальгию.

Выставка Михаила Дуцева «Между домами» (18+)

Где: НГХМ | Русское искусство

Когда: весь сентябрь

Идея выставки — показать непростой мир художника и позволить зрителю пройти по местам его вдохновения. В артистических кругах Нижнего Новгорода Михаила Дуцева знают как мастера пастели. В работах, представленных на экспозиции, можно увидеть старый город, окраины и мастерскую, где создаются и живут образцы.

Кино

«Лунтик. Возвращение домой» (0+)

Где: кинотеатры «Орленок», «Синема Парк Седьмое небо», «Синема Парк Фантастика» и другие

Когда: в сентябре

Лунтик отправляется в новое приключение с верными друзьями — кузнечиком Кузей, Пчеленком, бабочкой Элиной и гусеницами Вупснем и Пупснем. Они соглашаются помочь Лунтику вернуться на Луну и найти маму. Но для этого сначала нужно взобраться на Черную гору, а путь туда непрост. Героям придется пройти через ряд испытаний и доказать, что их дружба по-прежнему крепка.

«Лгунья» (16+)

Где: центр культуры «Рекорд»

Когда: 3 сентября в 19:00

Социальная драма, которая была снята в Нижнем Новгороде, стала обладателем «Серебряного Святого Георгия» как лучший фильм в программе «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля. Картина повествует о 17-летней девушке, жизнь которой не блещет разнообразием. Она устраивается работать в кафе в надежде найти новых друзей. Однако все меняется, когда девушка решается на ложь, выступая с обвинениями в адрес популярнее певца. И чем медийнее становится сама девушка, тем сложнее ей сказать правду.

«Белая ветвь» (18+)

Где: «Синема Парк Седьмое небо»

Когда: 9 сентября, 19:30

Действие происходит в 1913 году в немецкой протестантской деревне. Люди напуганы чередой жутких происшествий — пожары, избиения, смерти… Не ясно, несчастные ли это случаи, либо спланированные жестокие ритуалы. Своя версия есть и у молодого учителя. Фильм является обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Нижегородский зритель увидит премьеру на языке оригинала с субтитрами.