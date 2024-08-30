Осенний отпуск — куда поедут свердловчане

«4 из 10 работающих собираются отдохнуть этой осенью: 18% проведут отпуск дома, 14% планируют поездку по России, 7% выбирают для отдыха дачу, а 6% отправятся за границу. Среди популярных направлений внутреннего туризма — курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. Топ-3 зарубежных направлений — Турция, Египет и Таиланд», - говорится в сообщении SuperJob.Женщины в 17% выбирают отдых дома и в 14% поездки по городам России. Мужчины желают в 5% случаев отправиться за рубеж. С началом учебного года у детей чаще отдыхать отправляются мужчины, женщины же предпочитают отдыхать в другие сезоны. Планами поехать за границу в 10% случаев делились опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей. Однако и тех, кто готов отдохнуть в России среди этих людей с высоким заработком тоже больше всего - 21%. УралПолитRu добавляет - 50% жителей Екатеринбурга не планируют брать осенний отпуск. Фото: ФедералПресс/Евгений Поторочин