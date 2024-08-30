Екатеринбург вошел в топ бронирований на сентябрь

Один из сервисов бронирований в России опубликовал статистку на начало сентября: в какие города отправляются туристы в бархатный сезон, и Екатеринбург показал значительный прирост желающих познакомиться с городом.

В сентябре Екатеринбург стал центром туристической активности, показав впечатляющий рост числа бронирований в отелях — почти на 50%. Хотя наблюдается заметный рост интереса к курортным городам. Например, в Ялте и Дагомысе количество бронирований увеличилось в два раза, а в Судаке — на 76%. Экскурсионные направления также не остались в стороне: в Суздале рост составил 87%, в Красноярске — 65%, в Костроме — 64%, а в Выборге — 54%. Екатеринбург же продемонстрировал увеличение бронирований на 47%, подтверждая свою привлекательность среди туристов, ищущих новые впечатления.

Что касается стоимости проживания, то самое доступное размещение в начале осени наблюдается в Судаке, где средняя цена за ночь составляет всего 3,1 тысячи рублей. Краснодар следует за ним с показателем в 3,3 тысячи рублей, а Новосибирск замыкает тройку с ценой 3,4 тысячи рублей за ночь.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что, несмотря на позитивные тенденции, представители туристической отрасли выразили беспокойство по поводу возможного введения туристического налога в Свердловской области. В своем обращении к вице-губернатору Дмитрию Ионину президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил, что такие сборы применяются в городах, которые испытывают последствия из-за наплыва туристов. Они помогают финансировать сохранение исторических памятников и поддерживать городскую инфраструктуру. Якобы это оправдано в Риме, Париже, Москве и Петербурге, но не в Екатеринбурге или Ирбите.