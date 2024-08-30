Опрос: 15% москвичей планируют провести осенний отпуск дома

Осенний отпуск дома планируют провести 15% москвичей, 12% – отправятся в путешествие по России и лишь 6% поедут за границу. Об этом сообщила пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на соответствующее исследование.

«4 из 10 работающих собираются отдохнуть этой осенью: 15% проведут отпуск дома, 12% планируют поездку по России, 10% выбирают для отдыха дачу, а 6% отправятся за границу. <…> 49% москвичей не планируют брать осенний отпуск», – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, среди популярных внутренних направлений москвичи назвали курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. В топ-3 зарубежных направлений вошли Турция, Египет и Таиланд.