Опрос: 15% москвичей планируют провести осенний отпуск дома
Осенний отпуск дома планируют провести 15% москвичей, 12% – отправятся в путешествие по России и лишь 6% поедут за границу. Об этом сообщила пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на соответствующее исследование.
«4 из 10 работающих собираются отдохнуть этой осенью: 15% проведут отпуск дома, 12% планируют поездку по России, 10% выбирают для отдыха дачу, а 6% отправятся за границу. <…> 49% москвичей не планируют брать осенний отпуск», – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, среди популярных внутренних направлений москвичи назвали курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. В топ-3 зарубежных направлений вошли Турция, Египет и Таиланд.
«Женщины чаще выбирают отдых дома и поездки по городам России. Мужчины чуть чаще делились планами отправиться за рубеж. В другие сезоны за границу чаще отправляются отдыхать женщины, осенью – мужчины, очевидно, это связано с началом учебного года у детей. Чаще всего же планами поехать за границу делились опрошенные с зарплатой от 100 тыс. руб. (9%). Впрочем, тех, кому в отпуске и дома хорошо, среди них также больше всего – 24%», – пояснили в пресс-службе.