Жители России все больше путешествуют по стране

Все больше россиян предпочитают путешествовать по стране, а не выбираться за рубеж. В этом году только за первое полугодие число наших соотечественников, путешествующих внутри страны, выросло до 36,9 миллиона человек - плюс 9 процентов год к году.

Росту интереса россиян к познанию культурного и природного разнообразия своей страны способствует целый ряд факторов. В частности, значительную роль играет проактивная государственная политика в этом вопросе. Для многих регионов туризм является драйвером роста и открывает дополнительные возможности для развития. Сегодня в нашей стране реализуется национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", который призван сделать путешествия внутри страны интересными, удобными и безопасными, а регионам дает возможность получить поддержку от государства для раскрытия своего туристического потенциала.

Также, чтобы туристическая инфраструктура в нашей стране развивалась ускоренными темпами и каждый регион мог раскрыть свой потенциал через привлечение новых гостей, была создана Корпорация "Туризм.РФ". Среди ее основных задач - сформировать туристические кластеры страны, разработать и внедрить мастер-планы туристических территорий, привлечь инвестиции для создания необходимой инфраструктуры. Кстати, с этого года регионам дали возможность получить субсидию, которую можно потратить на развитие туризма. Например, на обустройство пляжей, туристических маршрутов, закупку оборудования и снаряжения, создание кемпингов и прочее. Для бизнеса также предусмотрены различные инструменты поддержки. Среди прочего можно получить льготный кредит на возведение или реконструкцию гостиниц и многофункциональных комплексов с номерным фондом. То же касается крупных инвестиционных проектов - аквапарков, парков развлечений и инфраструктуры горнолыжных курортов.

Еще одна мера поддержки нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" - субсидия на создание быстровозводимых модульных гостиниц или других средств размещения. Именно такие объекты позволяют в короткие сроки создать необходимую инфраструктуру, а значит быстрее привлечь туристов. На эти цели в 2022 году федеральное правительство выделило 20 регионам с наибольшим туристическим потенциалом 4,2 миллиарда рублей. А в 2023-2024 году было принято решение увеличить объемы финансирования и размер субсидии, а также расширить географию реализации. На сегодняшний день проект реализуется в 61 регионе нашей страны.

Развитие туристического потенциала позволяет получить дополнительные возможности, создать рабочие места и, в конечном итоге, улучшить качество жизни. Сегодня все больше регионов понимают плюсы развития этого направления и стараются реализовать на местах интересные и перспективные проекты, развивают собственный туристический бренд.

"Рост интереса к внутреннему туризму подталкивает города лучше анализировать как имеющиеся ресурсы, так и открывать новые возможности, - отмечает директор по программам государственного управления Школы управления "Сколково" Ирина Миронова. - Например, Владикавказ, прежде выстраивавший позиционирование вокруг гастрономии и горной тематики, стал больше внимания уделять аспектам культуры и городского досуга, а Вологда от тихого города с резными палисадами и вкусным маслом смещает акцент на комфорт гостей и экологию. Уютный Урюпинск, который прежде выстраивал бренд "столица русской провинции", сейчас задумывается над тем, чтобы детализировать этот вектор и прицельнее работать с жителями конкретных крупных городов, привлекая их на туры выходного дня".

Эксперты отмечают, что у российского туриста в последние годы, расширяется география путешествия внутри страны. Насладившись популярными направлениями, люди готовы открывать для себя новые места и маршруты.

"Тренд последних лет - путешествия в соседние регионы, а также короткие поездки от 2-3 дней до недели, причем по всем видам туризма - не только традиционные экскурсионные туры, но и пляжный туризм, туры по которым раньше закладывалось минимум по 2 недели", - говорит профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

Особую популярность набирают быстровозводимые глэмпинги, обустраивать которые можно даже в заповедниках и на особо охраняемых территориях.

Растет популярность и экологического туризма. Причем такой вид отдыха нравится как молодежи, так и людям старшего возраста.