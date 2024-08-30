Петербург попал в рейтинг популярных городов для семейного отдыха

Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге самых популярных городов страны для семейного отдыха летом.

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Об этом сообщает Петербург2 со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Согласно исследованию, на первом месте среди самых востребованных городов для летнего семейного отдыха оказался Сочи, на втором месте — Москва.

Также в списке оказались Ростов-на-Дону, Казань и Краснодар.

Ранее сообщалось, что большинство россиян проведут отпуск в сентябре внутри страны.