Петербург попал в рейтинг популярных городов для семейного отдыха

Петербург занял третье место в рейтинге популярных городов для семейного отдыха
Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге самых популярных городов страны для семейного отдыха летом.
Об этом сообщает Петербург2 со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
Согласно исследованию, на первом месте среди самых востребованных городов для летнего семейного отдыха оказался Сочи, на втором месте — Москва.
Также в списке оказались Ростов-на-Дону, Казань и Краснодар.
Ранее сообщалось, что большинство россиян проведут отпуск в сентябре внутри страны.