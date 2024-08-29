Туристы не хотят переходить на новое приложение «Гранд Сервис Экспресс»

У туристов осталось 2 дня, чтобы перейти на новое приложение для покупки билетов на поезд в Крым. «Гранд Сервис Экспресс», работающий на этом направлении, напомнил, что с 1 сентября в старой версии приложения эта функция станет недоступна.

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Более того, разные версии не удалось синхронизировать. Потому пассажирам какой-то период придется жить сразу в двух программах. Уже купленные билеты останутся в старой программе. Там же будет доступен возврат ранее оформленных проездных документов, а также сохранение чeков до конца 2024 года. Не удастся и перенести данные пассажиров. Придется вводить всё снова, если раньше это не было сделано в личном кабинете на сайте.

Туристам не очень нравится такая ситуация. Да и к самому новому приложению у них есть претензии:

«Программа совсем сырая. Старое гораздо лучше и удобнее, – пишут те, кто уже установил софт, в соцсетях перевозчика. – Зачем менять то, что хорошо работает. Это медленное и больше похоже на мобильную версию сайта».

Тем, кто всё-таки не сумеет подружиться с новым обеспечением, видимо придется вернуться к покупке билетов на сайте.

Ранее TourDom.ru писал, что кошек и собак начали записывать в ж/д билеты россиян через смартфоны.