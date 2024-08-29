Зачем ехать в Торжок

Маршрут на выходные — Торжок: что посмотреть, где жить и где есть
Как называются жители Торжка? Правильно, новоторы. Для тех, кто не в курсе: до XII века городок именовался Новым торгом. Несмотря на то что он находился на пересечении многих торговых путей, крупным населенным пунктом Торжок так и не стал. Здесь до сих пор царит атмосфера очаровательной русской глубинки с ее бездорожьем, покосившимися заборами и потрескавшейся штукатуркой.
Что посмотреть
Борисоглебский монастырь
Обитель, которая сейчас радует глаз своей художественной обшарпанностью, была основана в XI веке. Главный собор заложила Екатерина II: по такому случаю для нее отлили золотой кирпичик и серебряную лопаточку, на деле оказавшуюся медной. Спустя почти век появилась свечная башня, где каждое утро монах предсказывал погоду. Если он появлялся в светлом одеянии — быть солнцу, а темный наряд указывал на пасмурный день. Увы, чудом здесь и не пахло: в советские годы в келье монаха обнаружили барометр.
Тверецкая набережная
На первом этаже торговые лавки, на втором — жилые помещения. Такими особняками застроили берег реки Тверцы в XVIII веке, практически такой же открыточный вид мы наблюдаем и сейчас: многие здания были восстановлены. На противоположном берегу — не менее впечатляющий пейзаж: над деревьями возвышаются купола Борисоглебской обители.
Музей Александра Сергеевича Пушкина
Поэт в данном доме-усадьбе, принадлежавшей дворянам Олениным, никогда не был, зато в самом Торжке останавливался 25 раз по пути из Петербурга в Москву и обратно. Путешествиям времен Пушкина и посвящена экспозиция музея. Сам же поэт ночевал в гостинице Пожарского, из окон которой виднелась вывеска на другой стороне улицы: «Евгений Онегин — булочных и портновских дел мастер» (ну надо же было где-то вдохновляться).
«Торжокские золотошвеи»
Золотыми нитями в Торжке вышивают с X столетия по сей день. Сам Пушкин как-то прикупил здесь пару расшитых поясов для жены друга, княгини Вяземской. И если вам эта тема кажется не сильно привлекательной, советуем сходить на театрализованную экскурсию в музей при фабрике, которая функционирует уже 130 лет. А потом неплохо еще и самим попробовать себя в этом искусстве, взяв в руки иголку во время мастер-класса.
Усадьба Знаменское-Раёк
«Вот это рай!» — восхитилась Екатерина II усадьбой, которую генерал-аншеф Федор Глебов построил для своей жены Елизаветы.
Говорят, с тех пор за дворцом с круговой галереей из 136 колонн закрепилось название «раёк». Другие называли его «ожерельем для Елизаветы», якобы похожее по форме украшение хозяин усадьбы подарил своей молодой жене. 20-летняя разница в возрасте давала о себе знать: из-за ревности Глебов специально переселил красавицу-супругу в провинцию. Однако это не мешало Елизавете устраивать в новом доме грандиозные балы: в зале для танцев даже сделали специальный покачивающийся пол.
Усадьба «Василево»
Собственно, сама усадьба давно сгорела: сейчас на ее территории этнографический музей, где можно увидеть деревянные избы, часовни и хозяйственные постройки XVIII–XIX веков. Но главный герой здесь — Чертов мост, «прославившийся» благодаря фильму «Ночной дозор». Сцена битвы между добром и злом снималась на этом арочном мосту, который построен более 200 лет назад без применения каких-либо связующих растворов. Камни удерживаются за счет собственного веса, но местные считали, что это все проделки нечистой силы.
Где остановиться
Ambar Grand
На рубеже X–XI веков Торжок, куда свозили зерно со многих районов, носил негласное звание большого амбара России. Отсюда и название бутик-отеля, в котором 12 номеров — в честь месяцев в году. На выбор: зима с метелями или весна с ландышами, подсолнухи в жаркий август или ноябрь с дождями и туманами.
«Ферма хоббитоФ»
Поклонники Толкиена (и не только) будут рады очутиться в сказке, то есть в том самом Шире из Средиземья. На ферме несколько полуподземных домиков-нор, стилизованных под жилища хоббитов. Грубо сколоченная мебель, уютный камин, незамысловатая утварь — кажется, вот-вот из угла появится Фродо Бэггинс.
Гостиница «Староямская»
Расписные потолки с лепниной как отголоски купеческого прошлого города. Царящее вокруг разноцветье сложно назвать эклектикой, тем не менее ощущение уюта здесь присутствует. В номерах более лаконичный декор, который отсылает местами к советской эпохе.
Где поесть
«Лира»
«На досуге отобедай. У Пожарского в Торжке. Жареных котлет отведай (именно котлет) И отправься налегке», — завещал Пушкин.
К советам солнца русской поэзии прислушаться стоит. Тем более те самые котлеты, которыми угощала гостей хозяйка местного трактира Дарья Пожарская, оценил в свое время даже русский царь (не то Николай I, не то Александр I — версии расходятся).
«Ангеловъ»
Кофейня? Нет! Сказочная! Сочиненные основателем проекта сказки здесь подаются бесплатно: в отреставрированном историческом здании с обнаженной кирпичной кладкой они звучат по-особенному волшебно. В качестве аккомпанемента — всевозможные чаи и кофе, а на закуску — десерты, среди которых выделяются эклеры и пироги — рыбный и мясной.
«Оникс»
У ресторана богатая история: во время его строительства нашли клад времен Батыя — украшения и древний образец новоторжской золотой вышивки. Что касается кухни, то здесь ставка на русские рецепты. Одних пожарских котлет в заведении пять видов. Еще и суп с ними есть. Грибная тема тоже раскрыта: как вам телячья грудинка с грибной солянкой или оладьи из кабачков с мороженым из белых грибов?