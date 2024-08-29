Зачем ехать в Торжок

Как называются жители Торжка? Правильно, новоторы. Для тех, кто не в курсе: до XII века городок именовался Новым торгом. Несмотря на то что он находился на пересечении многих торговых путей, крупным населенным пунктом Торжок так и не стал. Здесь до сих пор царит атмосфера очаровательной русской глубинки с ее бездорожьем, покосившимися заборами и потрескавшейся штукатуркой.

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Что посмотреть

Борисоглебский монастырь

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Обитель, которая сейчас радует глаз своей художественной обшарпанностью, была основана в XI веке. Главный собор заложила Екатерина II: по такому случаю для нее отлили золотой кирпичик и серебряную лопаточку, на деле оказавшуюся медной. Спустя почти век появилась свечная башня, где каждое утро монах предсказывал погоду. Если он появлялся в светлом одеянии — быть солнцу, а темный наряд указывал на пасмурный день. Увы, чудом здесь и не пахло: в советские годы в келье монаха обнаружили барометр.

Тверецкая набережная

На первом этаже торговые лавки, на втором — жилые помещения. Такими особняками застроили берег реки Тверцы в XVIII веке, практически такой же открыточный вид мы наблюдаем и сейчас: многие здания были восстановлены. На противоположном берегу — не менее впечатляющий пейзаж: над деревьями возвышаются купола Борисоглебской обители.

Музей Александра Сергеевича Пушкина

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Поэт в данном доме-усадьбе, принадлежавшей дворянам Олениным, никогда не был, зато в самом Торжке останавливался 25 раз по пути из Петербурга в Москву и обратно. Путешествиям времен Пушкина и посвящена экспозиция музея. Сам же поэт ночевал в гостинице Пожарского, из окон которой виднелась вывеска на другой стороне улицы: «Евгений Онегин — булочных и портновских дел мастер» (ну надо же было где-то вдохновляться).

«Торжокские золотошвеи»

Золотыми нитями в Торжке вышивают с X столетия по сей день. Сам Пушкин как-то прикупил здесь пару расшитых поясов для жены друга, княгини Вяземской. И если вам эта тема кажется не сильно привлекательной, советуем сходить на театрализованную экскурсию в музей при фабрике, которая функционирует уже 130 лет. А потом неплохо еще и самим попробовать себя в этом искусстве, взяв в руки иголку во время мастер-класса.

Усадьба Знаменское-Раёк

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«Вот это рай!» — восхитилась Екатерина II усадьбой, которую генерал-аншеф Федор Глебов построил для своей жены Елизаветы.

Говорят, с тех пор за дворцом с круговой галереей из 136 колонн закрепилось название «раёк». Другие называли его «ожерельем для Елизаветы», якобы похожее по форме украшение хозяин усадьбы подарил своей молодой жене. 20-летняя разница в возрасте давала о себе знать: из-за ревности Глебов специально переселил красавицу-супругу в провинцию. Однако это не мешало Елизавете устраивать в новом доме грандиозные балы: в зале для танцев даже сделали специальный покачивающийся пол.

Усадьба «Василево»

Собственно, сама усадьба давно сгорела: сейчас на ее территории этнографический музей, где можно увидеть деревянные избы, часовни и хозяйственные постройки XVIII–XIX веков. Но главный герой здесь — Чертов мост, «прославившийся» благодаря фильму «Ночной дозор». Сцена битвы между добром и злом снималась на этом арочном мосту, который построен более 200 лет назад без применения каких-либо связующих растворов. Камни удерживаются за счет собственного веса, но местные считали, что это все проделки нечистой силы.

Где остановиться

Ambar Grand

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На рубеже X–XI веков Торжок, куда свозили зерно со многих районов, носил негласное звание большого амбара России. Отсюда и название бутик-отеля, в котором 12 номеров — в честь месяцев в году. На выбор: зима с метелями или весна с ландышами, подсолнухи в жаркий август или ноябрь с дождями и туманами.

«Ферма хоббитоФ»

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Поклонники Толкиена (и не только) будут рады очутиться в сказке, то есть в том самом Шире из Средиземья. На ферме несколько полуподземных домиков-нор, стилизованных под жилища хоббитов. Грубо сколоченная мебель, уютный камин, незамысловатая утварь — кажется, вот-вот из угла появится Фродо Бэггинс.

Гостиница «Староямская»

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Расписные потолки с лепниной как отголоски купеческого прошлого города. Царящее вокруг разноцветье сложно назвать эклектикой, тем не менее ощущение уюта здесь присутствует. В номерах более лаконичный декор, который отсылает местами к советской эпохе.

Где поесть

«Лира»

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«На досуге отобедай. У Пожарского в Торжке. Жареных котлет отведай (именно котлет) И отправься налегке», — завещал Пушкин.

К советам солнца русской поэзии прислушаться стоит. Тем более те самые котлеты, которыми угощала гостей хозяйка местного трактира Дарья Пожарская, оценил в свое время даже русский царь (не то Николай I, не то Александр I — версии расходятся).

«Ангеловъ»

Кофейня? Нет! Сказочная! Сочиненные основателем проекта сказки здесь подаются бесплатно: в отреставрированном историческом здании с обнаженной кирпичной кладкой они звучат по-особенному волшебно. В качестве аккомпанемента — всевозможные чаи и кофе, а на закуску — десерты, среди которых выделяются эклеры и пироги — рыбный и мясной.

«Оникс»

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У ресторана богатая история: во время его строительства нашли клад времен Батыя — украшения и древний образец новоторжской золотой вышивки. Что касается кухни, то здесь ставка на русские рецепты. Одних пожарских котлет в заведении пять видов. Еще и суп с ними есть. Грибная тема тоже раскрыта: как вам телячья грудинка с грибной солянкой или оладьи из кабачков с мороженым из белых грибов?