Спрос на туры по России вырос вдвое по сравнению с прошлым годом

В бархатный сезон, который стартует 1 сентября, большинство российских туристов планируют путешествовать по стране. На внутрироссийские направления приходится 82% купленных авиа- и 96,5% ж д билетов, пишут «Известия». Наиболее популярными направлениями для осеннего отдыха стали Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Московская область, Крым, Калининградская область, Санкт-Петербург, Дагестан. О преимуществах отдыха в бархатный сезон внутри страны рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

«Если брать путешествия по России, то хорошая новость для туристов в том, что направления становятся более дешевыми, чем летом, поскольку высокий сезон - это с июня по август, а сентябрь-октябрь это уже бархатный сезон. И, соответственно, цены уже сейчас где-то на 20% ниже, чем в июле-августе, а к октябрю-ноябрю можно ждать где-то 30-35% скидок. Это относится как к пляжным направлениям - Краснодарский край и Крым, так и более близким - Золотое кольцо. И, скажем, круизные компании могут брать скидку даже в 40%, если вы где-то под конец навигации осуществите круизное путешествие».

Также, по словам Ромашкина, меняются цены и на зарубежные направления, но здесь все зависит от сезонности.