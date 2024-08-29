Туристы заполнили все гостиницы Калининградской области

В России растет число мест для размещения туристов, однако оно не поспевает за ростом турпотока, такая ситуация наблюдается во всех регионах страны, отметил в эфире НСН Геннадий Ламшин.

Все места в гостиницах Калининградской области летом оказались заполнены, в регионе наблюдается ошеломляющий поток туристов, рассказал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в разговоре с НСН.

Рост потока туристов в Россию и концентрация внутри страны обеспеченных путешественников, отказавшихся от поездок за рубеж, способствовали опережающему росту стоимости размещения в пятизвездочных отелях, пишет «Коммерсант». По данным газеты, за год ночь в них подорожала более чем на 20%. Ламшин отметил, что внутренний туризм в этом году потрясает своими объемами.

«В Калининградской области наблюдаются ошеломляющие потоки туристов, очень большое количество рейсов в регион. В гостиницах все заполнено. По внутреннему туризму в принципе потрясающая ситуация. Наконец-то российские туристы изучат Россию и будут ездить по разным местам. Россию всю невозможно объездить. Конечно, номерного фонда не хватает, хотя строятся и отели, и кемпинги, и глэмпинги. Количество мест для размещения растет, но оно не поспевает за ростом турпотоков во всех регионах. Когда мест нет, конечно же, цены растут, это нормальная история в гостиничном бизнесе, так бывает каждый год. Мы весной летали в командировку в Мордовию. Отели там тоже были хорошо заполнены. Говоря о Дагестане, надо заранее бронировать билеты и номера в гостиницах, которых там мало. Спрос определяет предложение», - сказал собеседник НСН.

Ранее президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН заявил, что крымские отельеры в этом году либо не сильно подняли цены, либо вообще не подняли, что привлекло множество туристов. По его словам, отельеры в Калининградской области подняли цены до 15-20 тысяч рублей в сутки за простой номер без завтрака.