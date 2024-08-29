Калининградцы пожаловались на переполненный пляж в Зеленоградске

В Зеленоградске в четверг, 29 августа, пляжи оказались переполнены настолько, что пристроить свои вещи тем, кто не успел занять местечко с самого утра, было сложно. Об этом «Клопс» рассказала калининградка Светлана.

Женщина рассказала, что отправила детей отдохнуть к морю. Электричка, которая отправилась в Зеленоградск после трёх часов дня, была переполнена. На пляже к этому часу тоже уже не было места, поэтому вещи вновь прибывшим отдыхающим пришлось оставить на ступеньках.

В четверг на калининградском побережье благоприятные условия для отдыха. Температура воды сохраняет среднее значение в +19 °C. Воздух прогреется до +26 °C.