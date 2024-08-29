Внутрироссийские направления подешевеют в бархатный сезон

В бархатный сезон грядет снижение цен по многим туристическим направлениям. Об этом в беседе с "Радио 1" сообщил вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. В первую очередь, по его словам, речь идет о маршрутах внутри страны.

"В июле и августе всегда самые высокие цены, а потом будет снижение везде: в Петербурге, в Калининграде, в Казани, в Екатеринбурге. Все российское побережье станет дешевле: черноморское, каспийское, балтийское. В Сочи, например, номер, который в августе стоит 15-20 тысяч рублей в сутки, в сентябре будет стоить на 20-30% меньше", - сообщил Мкртчян.

Он добавил, что подешевеют не только отели, но и авиа- и ж/д билеты.

Что касается зарубежных направлений, подешевеет только Турция. Все остальное будет дорожать, заключил эксперт.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) до этого назвали самые дорогие туристические направления. По информации экспертов, лидирует Маврикий. Средний чек тура составил ₽483 тыс. с человека. На втором месте по дороговизне оказались острова Южной Азии со средней стоимостью ₽432 тыс. за поездку. Тройку лидеров замыкают Сейшельские острова с ценой ₽394 тыс. за тур.

В рейтинге самых дорогих зарубежных направлений для россиян далее следуют Танзания (₽294 тыс.) и Индонезия (₽292 тыс.).

По объему продаж среди самых дорогостоящих стран, как и годом ранее, лидируют Мальдивы.