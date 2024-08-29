Экскурсовод рассказала о самой большой питьевой галерее в Ессентуках

Об этом незавершенном советском долгострое туристы обычно не знают. А зря: огромная питьевая галерея с тремя видами минералки, своими легендами и богиней Викторией заслуживает посещения.

История и архитектура

Необычное здание в форме круга диаметром 60 метров строили в 1980 годах, в период расцвета санаторно-курортной отрасли. Питьевую галерею «Пятитысячник» недалеко от Парка Победы открыли в 1990 году. Облик здания разработали в Московском и Пятигорском проектных институтах.

«В те годы за Парком Победы строили огромные санатории. Там же находилась крупнейшая в стране курортная поликлиника. И тогда по инициативе председателя курортного совета, заслуженного врача РСФСР Таисии Петровчан было предложено построить именно в Ессентуках эту крупнейшую в Европе галерею на 5000 посещений», — рассказала экскурсовод Ольга Ильина.

По данным гида, изначально авторы идеи планировали возвести целый комплекс. Помимо галереи в курортной зоне должны были появиться крупные водолечебница и грязелечебница.

Для покрытия здания «Пятитысячник» решили использовать сборную висячую оболочку гауссовой кривизны из железобетонных плоских плит. В центре их соединили стальным кольцом диаметром больше 14 метров. Если взглянуть на здание с высоты, можно увидеть стеклянный купол. Вокруг галереи разбит сад, посетители могут гулять на территории в 22 гектара.

«Как у каждого архитектурного чуда, у галереи есть своя легенда. Она повествует о доброй Фее Целебных Вод, которую боги отправили на помощь людям, чтобы спасти их от болезней и бед. В давние времена люди пообещали в память о Фее беречь природу этих мест и построить Дворец целебных вод. Обещание выполнили!» — рассказала директор базового санатория «Виктория» Нина Гринько.

Богиня, флаги регионов и «Мать-Земля»: интерьер

Внутри галереи просторно и в художественном смысле разнообразно. Посередине зала, под куполом, установлен бассейн «Мать-Земля», облицованный базальтовыми плитками с барельефом, изображающим сцены из древнего грузинского эпоса. Стены галереи снаружи и внутри отделаны фельзитовым туфом из Армении.

«Туристов поражает не столько масштаб здания, сколько конструкция. Галерея действительно имеет необычную форму. Они удивляются тому, что внутри нет поддерживающих колонн и других элементов. Наоборот, еще и установлен вот такой выпуклый стеклянный купол. Очень любят рассматривать скульптуры, фотографируются в основном с богиней победы Викторией», — рассказывает гид.

В интерьер галереи вписали много не похожих друг на друга элементов. На стенах можно увидеть флаги всех регионов Северного Кавказа, яркие панно с античными героями и символы профсоюзов. Профсоюзы содержат объект и обеспечивают бесплатный доступ всех желающих к воде. На втором этаже расположен зимний сад. Там для горожан и гостей курорта проводят художественные выставки.

Также в холле установлена скульптура Богородицы и есть небольшая часовня с иконами. Не так давно в здании разместили бюсты известных писателей, которые отдыхали на водах в 19−20 веках.

«Самая необычная в интерьере, на мой взгляд, гипсовая реплика инсталляции „Уста истины“. В Средние века считалось, что если лжец положит руку в приоткрытый рот изображенного на плите Тритона, то божество обязательно откусит ее. Многие туристы интересуются, не проходят мимо, но скульптура молчит, никого еще не покусала», — улыбается Ильина.

Целебные воды: три вида «Ессентуков»

В питьевой галерее «Пятитысячник» можно попробовать три разных минералки: «Ессентуки 4», «Ессентуки 17» и «Ессентуки-Новая». Подачу целебной воды «Ессентуки-Новая» организовали самотеком — прямо от скважины «Бештаугорская».

«Вода „Ессентуки-Новая“ отличается от других более слабой минерализованностью. Поэтому ее можно пить тем, у кого есть противопоказания к другим типам воды из-за проблем почек или при гипертонии», — объясняет врач-терапевт санатория «Виктория» Ольга Ващенко.

По словам доктора, прием «Ессентуки-Новой» назначают пациентам с нарушением выделительной функции почек, при различных заболеваниях желудка и кишечника, нарушении минерального обмена, циррозе печени, желтухе. И это неполный список.