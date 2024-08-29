В Карелии появятся морские круизы

В поселке Ново-Стеклянное появится причал для круизных судов. Об этом сообщил в соцсетях глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Он поделился результатами рабочих встреч с руководством судоходной компании «ВодоходЪ» и ОАО «РЖД».

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«В ближайших планах — обустройство причала для пассажирских круизных судов в поселке Ново-Стеклянное, откуда нам в 2026 году необходимо сделать ремонт дороги до федеральной трассы. Наличие таких направлений, как Кижи и Онежские Петроглифы, делает возможным рассматривать нашу столицу, как место базирования больших круизных судов», — отметил глава региона.

Парфенчиков сообщил, в следующем году приступят к строительству пассажирского железнодорожного транспортного комплекса в Беломорске, что должно положительно сказаться на морских путешествиях.

Он уточнил, что Кемско-Беломорская агломерация становится важнейшим центром туризма, так как помимо собственных туристических объектов, здесь находится самое удобное место для организации морских путешествий на Белом море. Парфенчиков добавил, что был заключен договор с компанией «ВодоходЪ», которая уже занимается доставкой туристов на «Беломорские Петроглифы», совместно с железнодорожниками работать в этом направлении. Туристы по железной дороге доезжают до Беломорска, а дальше их ждет морское путешествие, рассказал глава Карелии.

Ранее сообщалось, что колесный теплоход отправился в свою первую навигацию.