Раскрыты главные проблемы туристического сезона 2024 в России

Итоги туристического сезона 2024 года в России обещают быть крайне печальными, так как по причине безудержного роста цен значительная часть отдыхающих вынуждена была остаться дома. Часть из этих «отказников» немного развеялись, прокатившись по соседним регионам на личных авто, но не более того. А вот те, кто всё же рискнул поехать на Чёрное море, очень жалеют, что тоже не остались дома.

Отдых на Черноморском побережье РФ в среднем стал стоить на 64% больше, до уровня Турции осталось совсем чуть. Хотя, если соотнести сервис тут и там, то можно констатировать печальный факт — у нас уже дороже, причём существенно. И намного опасней, ведь местным властям совершенно наплевать на то, что туристы болеют.

«Зафиксировано увеличение случаев обращений с симптоматикой острых кишечных инфекций. Динамика контролируемая, принимаются все необходимые меры. Однако количество заболеваний во многом зависит от личной ответственности за свое здоровье. Многие гости города, в том числе с детьми, пренебрегают элементарными правилами личной гигиены, а их соблюдение — залог успешного отдыха. Часто мыть руки, не употреблять пищу на пляжах и в сомнительных заведениях общепита — это простой, но очень эффективный способ защиты от острых кишечных инфекций. Купаться следует в строго отведенных для этого местах — на оборудованных морских пляжах», — вещает главный государственный санитарный врач по городу Сочи Владимир Оробей.

То есть вы сами виноваты. Что такое «сомнительные заведения общепита» чиновник не конкретизирует, почему таковые в городе вообще работают - тоже. И про ситуацию на этих самых «оборудованных морских пляжах» молчок. Местным властям, похоже, до них просто нет дела. Вонь идет, антисанитария? Так ведь никто не умер. Верно? Вот и радуйтесь...

Цены на железнодорожные билеты в среднем по стране выросли на 39%, однако с юга просто не уехать — ни за какие деньги. Билетов нет, даже «олигархические» купе по 70 тысяч рублей за полку распроданы, а РЖД публикует информацию — дескать, мест завались. Авиаперелёты подорожали на 25-26%, но это тоже в среднем по РФ. В Сочи — вдвое-втрое. Точнее, оттуда, дабы удрать с очень негостеприимного юга.

Утешаться можно только тем, что так печально нынче не только у нас. Вот и из Турции слышны стоны.

«Нет смысла прятать голову в песок чтобы не видеть — мы потерпели неудачу. Мы далеки от того, где должны быть в сфере туризма. По статистике бьются рекорды, но отели пустуют. Мало того, что поток иностранных туристов стагнирует, так и сами турки устремились на курорты таких стран, как Греция и Египет. И это — что-то новенькое. Это проблема Турции, а не общий кризис туризма. У конкурентов дела обстоят совершенно иначе. Испания и Греция бьют рекорды в сфере туризма, настолько, что на повестке дня стоит введение ограничений на въезд туристов в некоторые регионы этих стран», — сетует президент TÜRSAB Фируз Баглыкая.

Жадность всегда приводит к бедности, и османы это в очередной раз доказали. Поток отдыхающих из России тает, в среднем отдых в Турции стал дороже на 47% — почти наполовину! Да и качество его тоже падает.

«Очень захотелось в Турцию, пришлось раскошелиться, но денег хватило только на скромный отель в Бельдиби. За неделю отдала столько же, сколько ранее платила за десять ночей в роскошном Ultra All Inclusive в Белеке, причём в долларах. Тут тоже было заявлено 5*, но это в лучшем случае 4* — и по питанию, и по пляжу, и по номерному фонду. Разочарована, больше не поеду, пусть снижают цены», — рассказывает вернувшаяся на днях из Турции москвичка Елена.

Правда, по сравнению с курортами Краснодарского края всё не так уж и плохо, просто потеря денег — существенная переплата. Турки уже попали, остались без большей части туристов, видимо, сделают выводы. Однако то же самое ждёт и российских бизнесменов от «сферы гостеприимства».

Причём не только на Чёрном море, в Дагестане, на Алтае, на Камчатке, во Владивостоке и других раскрученных регионах всё подорожало ненамного меньше. Даже в тех местах, где туристов мало очень, цены на гостиницы взлетели минимум на 20-25%.

Все означенные выше цифры отражают ситуацию за январь-июнь 2024 года, июль и август в статистику не попали. На сколько всё подорожало за два самых отпускных месяца пока неизвестно, но, судя по тому, что твердят в Минэкономразвитии, всё очень печально.

Чиновники говорят о каких-то 9% роста тех, кто путешествует по стране — это звучит неубедительно. И, да, данные только за первые 6 месяцев, когда всё подорожало на 50-65%. По июлю статистику почему-то не публикуют, хотя она должна быть.

В целом ситуация крайне печальная и тревожная, число регионов, доступных для отдыха, стремительно сокращается. Везде очень дорого и, увы, уже небезопасно. Не с точки зрения терроризма или иных подобных бед, а по причине антисанитарии и практически полного развала инфраструктуры ЖКХ. С Крымом иная беда, полуостров окончательно выведен из игры, он даже перестал фигурировать в отчётах министерств и ведомств. По понятным причинам.

С финансовой точки зрения у российской туриндустрии — кроме Крыма — всё пока нормально, снижение числа отдыхающих компенсировано диким ростом ценны. Прибыль получена, всё радуются. То есть почти все. Что будет дальше непонятно. И турецкий сценарий с поправкой на российские реалии вполне вероятен. Только поедут не в Грецию, а на дачи.