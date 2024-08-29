Китайцы стали чаще посещать Россию

Туристический поток из Китая в Россию в первой половине 2024 года вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 480,9 тыс., следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

Турпоток из России в Китай в I полугодии вырос в 3,7 раза - до 651,1 тыс. поездок. Таким образом, взаимный турпоток двух стран превысил показатель в 1 млн поездок (1,1 млн).

Кроме того, турпоток в Россию из Саудовской Аравии в первой половине года вырос в 12,2 раза - до 17 тыс. поездок, из ОАЭ - в 3,6 раза, до 20,4 тыс., с Кубы - в 2,6 раза, до 11 тыс., из Грузии - в 2,4 раза, до 75,5 тыс. Также вырос поток туристов из Монголии (+42,3%), Турции (+34,6%), Германии (+32,1%), Индии (+30,6%), Ирана (+29,2%), Кореи (+22,8%).

Лидерами по турпотоку в РФ (кроме стран СНГ) в первом полугодии стали Китай, Абхазия (339,6 тыс.) и Монголия (163,9 тыс.) В топ-10 также вошли Южная Осетия, Грузия, Турция, Германия, Эстония, ОАЭ и Латвия.