Что стоит за мечтой: дневник непростого восхождения на Эльбрус

Мира и Манолис Терсеновы прилетели из Тюмени на Кавказ, чтобы исполнить свою мечту — подняться на Эльбрус. Они приехали в Приэльбрусье 5 августа 2024 года, прошли акклиматизацию и совершили штурм. 11 августа супруги стояли на вершине. На протяжении всего пути муж переживал за жену, а она успевала не только идти, но и снимать видео, фотографировать и записывать мысли. Дневник Миры — ее эмоции, впечатления и опыт — специально для «Это Кавказ».

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6 августа. 1-й день акклиматизации. Байдаево — Чегет

Проснулась от переизбытка эмоций в 04:42, потом все-таки заставила себя еще немного подремать. Открыла глаза в 06:00 и не смогла больше уснуть.

Вчера мы приехали в Байдаево. Дорога из Ессентуков заняла три часа. В пути открываются потрясающие виды. А почему мы не ездили сюда раньше? — вопрос, который мы задавали себе чаще всего в дороге.

Стыдно признаться, но вчера я узнала, что самый высокогорный город России находится здесь. Это Тырныауз. В очередной раз приходит осознание, что Кавказ удивителен и прекрасен! И с каждым километром ты думаешь: что же дальше? Что нас ждет дальше, если мы еще по дороге захлебываемся эмоциями.

Мы заселились. Оставался час до ужина. Закинули вещи и пошли изучать территорию. Слева — бушующая река, справа — водопад. А впереди и сзади видны макушки ледников. А ты стоишь такой маленький…

У нас очень скромная семейная гостиница, но в ней безумно вкусно готовят. И, что самое главное для меня, здесь чистенько. Кстати, даже вода горячая есть, что в здешних условиях — настоящая роскошь.

***

Сегодня мы поднимались на Чегет — высота 3100 метров. Хочу быть предельно искренней и откровенной. Мне было сложно. Это не по равнине бегать или пешком ходить. Плюс ко всему, я никогда ранее не пользовалась палками, надо выработать технику.

Идешь и испытываешь самое большое сопротивление именно в первый день. Даешь себе пару минут отдыха, облокотившись на палки, и продолжаешь идти.

Стоит задача — справиться и найти силы и на само восхождение, и на устранение этого сопротивления. Потом, когда справляешься, все силы направляешь на путь.

В чем заключается акклиматизация? Мы ходим на высоту и спускаемся. Техника «пила»: нужно набрать высоту и спуститься ночевать чуть ниже, потом опять набрать и опять спуститься. И только наверху будет ясно, кто из нас справился с акклиматизацией успешно, а кто нет.

7 августа. 2-й день акклиматизации. Терскол — обсерватория

Сегодня снова проснулась рано. Чувствую себя нормально, но от какой-то эйфории, смешанной с волнением, начинает сжимать низ живота.

Сегодня мы ходили на водопад Девичьи Косы и в обсерваторию. Шли в хорошем, даже в быстром темпе. Если вчера, поднимаясь на Чегет, я чувствовала, что тяжело идти, забиваются ноги, то сегодня было проще, ноги слушались. А вот дыхалка предательски заставляла часто замедляться.

Я так гордилась собой, когда мы дошли до обсерватории. А вниз спустились за час! Гид нас похвалила. Сказала, что на восхождении будет проще. Будем молиться и верить, что все получится!

А сегодня мы прощаемся с благами цивилизации и завтра забрасываемся на 3800 метров.

Так интересно. Вот идешь ты определенным маршрутом. Подниматься сложно. Ты думаешь только о том, как дойти. Переключаешься в тот момент, когда останавливаешься набрать воздух полной грудью. Жадно пытаешься надышаться, но его все равно не хватает. Смотришь по сторонам — получаешь заряд от гор, которые каждые 5 минут открываются для тебя по-разному.

И вот ты дошел. Передохнул, вроде никакой сложности в твоей жизни и не было. Надо возвращаться. Кажется, что спуск легче, но нет. Ноги постоянно в напряжении. На спуске очень легко травмироваться, стоит расслабиться и не так поставить ногу. Где-то тебя заносит, и ты улетаешь, но резко удерживаешься. И слышен только звук соскользнувшей с гравийной дорожки подошвы.

Идешь обратно, а горы уже другие. Тень по-другому падает, свет, облака. Ты уже другой идешь, с чувством благодарности, что ты здесь и сейчас. Наблюдаешь это все и являешься частью прекрасного.

И люди в горах — тоже прекрасные. Ну или нам встречаются такие. Большинство проходящих обязательно здороваются, улыбаются. Обмениваются добрыми словами и поддержкой. Здесь все как одна большая семья. Я уверена, что тебя никогда не оставят без куска хлеба и воды. Каждый по возможности протянет руку помощи. Это так чудесно!

8 августа. 3-й день акклиматизации. Эльбрус

Проснулась сегодня в 03:20. Очень долго крутилась, надеялась, что усну. Но увы, хотя я так хотела выспаться. Ведь сегодня начинается все самое интересное. Чуть попозже я встану и буду собирать вещи. От волнения снова схватывает живот — чувство, которое сопровождает меня с первого дня.

Все рассказывают, что на высоте 3800 невозможно спать. А как я? Вдруг смогу? Неизвестно. Переживаю об отсутствии условий. Это такой выход из зоны комфорта.

Я сейчас лежу под одеялом и встречаю рассвет. И так хочу запомнить этот момент. Время написания этих строк — 05:04. Я попробую все-таки поспать хоть часик. Сейчас обниму Мано, и сразу станет легче.

***

Мы забрасываемся на 3800 метров. Подобрали экипировку, сложили все в рюкзаки. Поднялись наверх на канатке. А дальше на ратраке до нашего приюта.

Список снаряжения: каска, высотные ботинки, куртка и полукомбинезон из мембранных тканей, теплые рукавицы, очки альпинистские, пуховка, спальный мешок, штурмовой рюкзак на 40 литров, кошки альпинистские, ледоруб с темляком, обвязка со страховочными усами и тремя карабинами, фонарь светодиодный.

Кажется, только сейчас приходит осознание, где я. Волнуюсь. Хочется плакать. Группа поддержки — семейный чат, где все меня поддерживают. Звонит мама, а я не могу поднять. Боюсь расплакаться. Впервые мне стыдно показать своим эмоции: они же могут подумать, что я слабая.

9 августа. 4-й день акклиматизации. Эльбрус

Первая ночь на 3900 метров. Проснулась в 5:00. Спится как-то странно. С учетом того, что накануне я не спала почти сутки, сегодня более-менее. Состояние нормальное, но головная боль есть. Вчера я спасалась обезболивающим. Что будет сегодня, не знаю.

Все почему-то привыкли видеть конечный результат, а вы посмотрите, что стоит за ним. Я делюсь, чтобы вы просто знали: мечта стоит не только финансовых вложений, но и физических усилий.

Выход на скалы Пастухова. Это было сложно физически, эмоционально. Очень крутой склон, местами гололед, но мы справились. Девочка, которая с нами шла, даже думала отказаться от восхождения, но мы должны попробовать.

Я понимала, конечно, что в горы ходят сильные люди, но чтобы настолько! Всем низкий поклон и уважение!

10 августа. 5-й, заключительный день акклиматизации. Эльбрус

Уснула рано, около 21:00. Проснулась в 4:15 и не смогла больше спать. Чувствую себя хорошо, что очень радует. Сегодня у нас день отдыха. Мы позавтракаем, а потом у нас будут снежно-ледовые занятия, будем учиться зарубаться ледорубом и другим подобным навыкам.

И, если позволит погода, выходим ночью на штурм.

Не знаю, как мы будем чувствовать себя выше 5000 метров, но верю, что с Божьей помощью у нас все получится!

Все спят, а я тихонечко лежу в спальнике и строчу этот текст. И осознаю, что это последняя ночь (если ничего не поменяется).

Я обязательно расскажу, почему я на это решилась. Не факт, что я захочу новых вершин. Моей мечтой был и есть Эльбрус. Надеюсь, он нас пустит, надеюсь, он нас примет.

11 августа. Штурм

Время 3:00. Высота 3900

Мы решили все-таки ехать на ратраке. До приезда сюда я не хотела слышать об этом и думала, что я с приюта 3900 м пойду пешком! Ратрак — это стыдно и стремно, как бы ни было тяжело, я пойду САМА!

Объясню: ратрак едет 30 минут и экономит 4−5 часов времени. Он доезжает до 5100 метров. Вы начинаете свой путь с косой полки.

Но когда мы сходили на скалы Пастухова, где 4700 метров, было так сложно, что мы искренне сказали, что мы просто не дойдем своими ногами. А если кому-то из нас плохо или кто-то не может идти, то разворачивается вся группа. Мы можем просто подставить друг друга.

Те, кто шел сам, в один голос утверждали, что надо брать ратрак.

«Ты ведь прошла на акклиматизации весь путь. Тебе с косой полки идти еще шесть часов, ты успеешь задолбаться», — говорили они.

Я призналась себе, что не смогу. Да и у меня нет желания идти в ночи с фонариком по гололеду, по крутому склону. Я хочу дойти до вершины — это мой шанс! Помимо того, что надо дойти, надо заложить силы на обратный путь. Он сложнее, чем подъем.

Аня, девочка, которая шла с нами, после скал хотела вообще отказаться от восхождения. Побоялась, что не сможет подняться. Но мы с Манолисом ее переубедили.

Время 3:45. Высота 5100

И вот мы поднялись на ратраке на 5100 метров, выгрузились. Накинули рюкзаки, все поправили. Каждый из нас предполагает, что нас ждет, но не до конца.

Сильный ветер, очень холодно. Темно. Ты видишь только высокий склон, группы восходящих людей. Мне страшно и холодно, очень холодно.

Косая полка. Рассвет. Это что-то невероятное. Я вижу тень от Эльбруса, я такое раньше видела только в интернете! А теперь сама! Своими глазами! Господи, спасибо!

Мы идем тихо-тихо. В какой-то момент я понимаю, что мои руки начинают мерзнуть. Достаю химические грелки, но они не помогают. Я перестаю чувствовать большие пальцы. Говорю гиду о проблеме, он отдает мне свои пуховки, грелки, и становится легче. Ура!

Спустя два часа мы дошли до седловины.

Время 7:30. Высота 5350

Мы идем в связке по перилам — это самый сложный и экстремальный этап с использованием системы самостраховки и ледоруба. Путь представлял собой тропу с натянутыми веревками. Нужно идти друг за другом, перестегивая карабины от одного участка страховочной веревки к другому.

Погода стала портиться, уверена: каждый из нас испугался. Мы смотрели под ноги, делая шаги по узенькой, в две ступни, тропе. Страшно оступиться и сорваться. Необходимо держать равновесие.

Я, видимо, в какой-то момент перестала его держать, хотя была уверена, что иду верно. Манолис шел сзади, стал кричать, чтобы я отошла от обрыва. Но как отойти, если это одна дорога, по которой мы идем. В итоге мы успешно поругались прямо там. Я не реагировала на его крики, просто шла.

И вот половина перил пройдены, небольшой склон, я просто падаю, чтобы передохнуть две минуты. Тут опять крики, что я могу скатиться. Гид только и успевал его успокаивать. Поднявшись на ноги, я попросила Манолиса не орать на весь Эльбрус, ибо он меня еще больше этим пугает и раздражает.

Мы идем, заканчиваются последние перила. Остается совсем чуть-чуть. Но это только кажется.

Время 9:40. Высота 5600. «Тропа зомби»

Последние метры на пути к западной вершине Эльбруса. Здесь от недостатка кислорода часто настигает горная болезнь. Мысли окутывает туман, теряется ясность сознания. Это и называют «зомбированием», когда тело переключается на режим «автопилота», пропадает чувство времени, исчезают эмоции. Человек идет без понимания, зачем ему нужна вершина и что он тут вообще забыл.

Ты еле переставляешь ноги. Шаг, снова шаг, сложно идти, осталось всего 42 метра, но тебе эта дорога кажется бесконечной.

Преодолевая себя, ты не веришь в происходящее.

Время 10:28. Высота 5642

Это был сложный путь, но безумно насыщенный и красочный. Каждый день ты борешься с собой. Результат: ты достигаешь желаемого, невзирая на всю боль и препятствия.

Эльбрус был моим желанием. И вот я стою на самой высокой вершине России и Европы! Эльбрус 5642! Ты прекрасен!

Мечта сбылась

В это сложно поверить, но большую часть жизни я прожила на Кавказских Минеральных Водах. Эльбрус был совсем рядом, как на ладони. Но чтобы начать мечтать о нем, мне потребовался переезд за 3000 километров.

На протяжении года я засыпала и просыпалась с одной мыслью. Я всегда считала, что если я могу это представить, значит, могу этого достичь! Вершина — это только кульминация, а путь начинается задолго ДО. Ты начинаешь жить, мыслить совершенно по-другому. В моей жизни никогда не было спорта, а тут я начала бегать, кататься на велосипеде.

Все смеялись мне в лицо, говоря, что это бредовая идея. Для чего? Зачем? Что мне это даст? На пальцах одной руки я могу пересчитать людей, которые в меня поверили. К сожалению, даже родителей я не могу включить в этот список (ровно до того момента, как я оказалась там). Изначально они были категорически против, я их понимаю. Но находясь там, чувствуя их заботу, я была безумно счастлива! Для меня это было максимально важно!

Я ни на секунду не думала о том, чтобы отказаться от мечты.

Это было лучшее, что произошло со мной в жизни!

Это точно не конец, а только начало!