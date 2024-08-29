На юге России подорожал гастрономический туризм

Спрос на гастрономический туризм в Краснодарском крае, Ростовской области и на Кавказе значительно вырос, но вместе с ним вверх пошли и цены. Особенно это на своем кошельке ощутили любители местных вин.

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Различные эксперты отмечают, что россияне стали значительно чаще приобретать гастрономические туры в южные регионы России. Президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман заявил, что только в Ростовской области каждый ее район может предложить гостям какое-то уникальное блюдо.

По данным за май, в регионе действовало 16 виноделен. На Северном Кавказе находится 35 винодельческих районов, каждый из которых может предложить свои особые климатические условия. Но лидером в винном туризме остается Краснодарский край, где находится 34% всех виноградников в стране.

Специалисты, с которыми побеседовали журналисты РБК, отметили, что вслед за увеличением турпотока бизнес начал поднимать и цены. С начала года меню в ресторанах дорожало уже дважды. Увеличивается стоимость сырья, а из-за дефицита кадров рабочим приходится повышать зарплаты, а все издержки перекладываются на посетителей. В отелях с наибольшим числом постояльцев цены в ресторанах уже выросли на 10-20%.

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