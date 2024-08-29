Геленджик может стать курортом мирового уровня до 2040 года

Приоритетными направлениями развития Геленджика в ближайшие 10-15 лет станут туризм и санаторно-курортная отрасль. Это позволит курорту стать оздоровительной и культурной столицей Черноморского побережья.

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Эволюция курорта прописана в Генплане Геленджика. Речь идет о достижении ряда стратегических целей, направленных на повышение качества жизни за счет модернизации инфраструктуры, создание комфортной и безопасной городской среды, высокоэффективного АПК, развитие курорта как всесезонного лечебно-оздоровительного центра и освоение новых земель.

— Создаем новые точки притяжения: разрабатываем мастер-план набережной курорта, концепцию парка между улицами Солнцедарской и Туристической, а также проект планировки второй очереди Андреевского парка. Эта территория обладает большим туристическим потенциалом и уже объединяет в себе культурно-деловой центр, готовится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и планетария, — пишет РБК КУбань со ссылкой на главу города-курорта Алексея Богодистова.

Для всесезонного привлечения туристов, планируются проекты, расширяющие рамки винодельческой отрасли, а также целый комплекс культурно-развлекательных мероприятий не только всероссийского, но и международного уровней. Это стало возможно благодаря открытию культурно-делового центра «Геленджик Арена». Напомним, в Геленджике реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. В их числе реконструкция набережной, строительство комплекса «Геленджик Марина», не имеющий аналогов в России.

Мэр курорта отметил, что совокупность всех факторов: географическое положение города, климат, реализация нацпроектов позволят к 2040 году создать курорт мирового уровня.

Ранее «Кубань Информ» писал, что отдохнувшие в Геленджике туристы шокированы ценами, грязью и бомжами.