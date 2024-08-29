В России доля бронирований туристов с детьми достигла пика в августе

В России с начала лета наблюдался рост спроса на бронирования в объектах размещения путешественников с детьми. Так, в августе этого года число таких бронирований достигло 31% — на 10% больше, чем в августе 2023-го.

В июне доля таких бронирований внутри страны составляла 21%, в июле — 25%, а в августе показатель достиг летнего максимума, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Лидерами стали Ростовская, Воронежская и Волгоградская области, где доля таких бронирований летом достигла 49%.

В Краснодарском крае доля бронирований с детьми составила 44%, в Калмыкии — 42%, в Адыгее — 38%, в Крыму и Новосибирской области — по 32%, в Карачаево-Черкесии — 30%, в Дагестане, Чечне, Калининградской области и Карелии — по 28%.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) на Северо-Западе Артур Сафиуллин высказался о туристической загруженности Санкт-Петербурга.