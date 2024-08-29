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В ПФО состоится II Всероссийский круизный форум

Мероприятие (16+) пройдет со 2 по 4 октября в Пермском крае.

В Пермском крае пройдет Всероссийский круизный форум
© РИА Новости

Форум представляет из себя отраслевую деловую конференцию. Среди важных тем - развитие круизного флота и внутреннего туризма, прибрежных территорий и инфраструктуры. Также обсудят наработки регионов.

К мероприятию присоединятся федеральные и местные власти, представители профильных операторов и турагентств, образовательных учреждений и СМИ, поставщики услуг, пишет properm.ru.

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