В Пермском крае пройдет Всероссийский круизный форум

Мероприятие (16+) пройдет со 2 по 4 октября в Пермском крае.

Форум представляет из себя отраслевую деловую конференцию. Среди важных тем - развитие круизного флота и внутреннего туризма, прибрежных территорий и инфраструктуры. Также обсудят наработки регионов.

К мероприятию присоединятся федеральные и местные власти, представители профильных операторов и турагентств, образовательных учреждений и СМИ, поставщики услуг, пишет properm.ru.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области за три года обновят речной вокзал.