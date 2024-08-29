На территории межвузовского кампуса в Самаре построят гостиницы

В Самарской области идет активное проектирование международного межвузовского кампуса. Генеральный проектировщик компания "Студия 44" определила предварительные нагрузки инженерных коммуникаций, получила предварительные технические условия на подключение объектов кампуса к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Также для трех земельных участков общей площадью 5,7 гектаров согласована предельная высота в 75 метров. Здесь планируется возвести гостиницы кампуса.

"Мы реализуем серьезнейший проект в истории Самары по созданию современного образовательного пространства с местами для проживания студентов, молодых ученых, инженеров. Все это создается с интеграцией в развивающуюся городскую среду, со строительством новых объектов для бизнеса, жизни, туризма, строительством деловой инфраструктуры", - отмечал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Кампус в Самаре построят в непосредственной близости от стадиона "Солидарность Самара Арена" по нацпроекту "Наука и университеты". Сегодня идет стадия активного проектирования. Техническое задание формируется совместно со всеми пользователями будущего объекта: студентами, учеными, индустриальными партнерами, бизнесом. Кампус планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Глава региона Вячеслав Федорищев делал акцент на необходимости активного привлечения индустриальных партнеров к реализации проекта. Так, в конце июня в столице региона начал работу инжиниринговый центр "ПроШкола". Здесь разместят инженерный состав команды, сопровождающей проектирование и строительство кампуса.

"Наша функция как технического заказчика по проекту кампуса будет перенесена в непосредственную близость к строительной площадке. Самарскому офису также будет передана часть функций финансового, правового и корпоративного сопровождения проектов по строительству школ и других социальных объектов по всей стране. Это порядка 50 новых рабочих мест", - отмечала ранее генеральный директор компании "ПроШкола", исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова.

В Самарской области, напомним, работает Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" предоставляет инвесторам все необходимое сопровождение: консультирует и помогает с подбором земельного участка, подбором актуальных инструментов господдержки, взаимодействует с региональными и федеральными институтами развития, организует взаимодействие инвесторов с ресурсоснабжающими организациями и др.