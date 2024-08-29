«Арбузный рай». В Волгоградской области прошел вкусный фестиваль

Тысячи гостей, тонны бесплатных арбузов, ягоды-гиганты, тематические фотозоны и ярмарка мастеров, где почти все связано с арбузами или сделано из них — мед, чай и даже кофе. В Камышине в 16-й раз прошел арбузный фестиваль "Зело отменный плод!". Корреспондент ТАСС побывала на нем и узнала, как выбрать идеальный арбуз, приготовить арбузный мед и как с этим праздником связан Петр I.

Путешествие за арбузами

Камышин — небольшой провинциальный город на Волге почти в 200 км от Волгограда. Население здесь довольно небольшое — чуть более 100 тыс. человек, но каждый август в центре города собираются толпы людей — не только местные жители, но и туристы. Уже 16-й год подряд в Камышине проводят арбузный фестиваль "Зело отменный плод!". Как раз в это время на полях поспевает всеми любимая летняя ягода.

Отправляюсь на праздник, чтобы прочувствовать местный колорит, атмосферу и наконец — чего скрывать — наесться арбузов до отвала. На фестивале почти 20 тыс. моих единомышленников — любителей арбузов. Здесь бесплатно раздают больше 20 т лакомства. Угощение нарезают беспрерывно, каждый желающий может есть сколько душе угодно.

"Ощущение, что я попала в арбузный рай! Мои знакомые ездили сюда несколько лет подряд, в этом году и я решила посетить фестиваль, взяла с собой маму, — делится своими впечатлениями Юлия Петрова из Волгограда. — Ехать пришлось больше трех часов, но оно того стоило — с утра до обеда даже не успели обойти все площадки. Но арбузов я наелась, похоже, до следующего года".

Некоторые даже пытаются использовать фестиваль для спонтанной практики бизнес-навыков. Предприимчивые подростки умудряются ухватить целые арбузы и продают их за территорией мероприятия. Правда, их стартап, по моим наблюдениям, оказался провальным.

"Зело отменный плод!"

Название фестиваля, согласно легенде, — это восторженный отзыв российского императора Петра Великого, который отведал камышинский арбуз.

"В основу фестиваля легла красивая легенда о том, что однажды жители Камышина (в то время Дмитриевска) угостили своим арбузом самого Петра I, — рассказывает председатель комитета по культуре администрации Камышина Марина Таранова. — Легенды, как правило, базируются на исторических фактах. Действительно, в 1722 году флотилия Петра Великого, следуя в Персидский военный поход, побывала в городе. Сойдя на берег, государь принял из рук воеводы угощение — сладкий арбуз. Отведав сочной мякоти, Петр I восторженно воскликнул: "Зело отменный плод!" (устаревшее наречие "зело" означает "очень" — прим. ТАСС)".

Именно благодаря этой истории теперь фестиваль ежегодно открывает не кто иной, как великий российский император, вернее, актер в роли него. В этот раз он прибыл на праздник на белоснежной яхте.

Каждый год организаторы — городская администрация — выбирают тему фестиваля. На этот раз праздник посвящен 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Портреты знаменитого писателя, а также героев его произведений вырезали — как думаете, на чем? Разумеется, на арбузах! А еще по мотивам сказок Александра Сергеевича представлены рукотворные фотозоны с главным атрибутом — конечно же, арбузом.

Арбуз-гигант

В разные времена в разных странах фермерам удавалось вырастить арбузы, вес которых достигал 100–150 кг. В Камышине в этом году есть собственный рекордсмен: самым крупным за всю историю фестиваля стал 60-килограммовый плод. Вырастил его местный фермер Сергей Майоров, за что получил от спонсоров 50 тыс. рублей. Он участвует в конкурсе первый раз. Победитель честно признается, что гигантские арбузы хороши только для фото, но не на вкус.

"Эти сорта только для конкурсов. Они красивые, огромные. Сорт моего арбуза — "Каролина Кросс". А вот был бы "Русский стандарт" — наш, отечественный, — он 100% был бы вкусный и подошел бы к фестивалю. На следующий год посадить попробую", — говорит бахчевод.

"Дайте совет, как выбрать вкусный арбуз", — прошу я его. "Посмотреть честному продавцу в глаза. Что вы там увидите — такой будет и плод", — шутит он в ответ.

Арбузы вместо сахара

Но в распознании честности по глазам я, по правде говоря, совсем не разбираюсь, поэтому отправляюсь на поиски более реалистичной инструкции по выбору арбуза. Так оказываюсь на ярмарке.

"Говорят, что у арбуза должен быть сухой хвостик. Нет, конечно! Если он сухой — это или давно сорванный арбуз, или вялый. Хвостик должен быть и не зеленый, а чуть-чуть подвявший, — раскрывают мне секрет бахчеводы Юрий и Елена Ковалевы. — Стучать? Да. Берете арбуз в руки — он должен быть как баскетбольный мяч. Стучите — должен быть звон. Ударили одной рукой — он отдает в другую руку. Если глухо, не покупайте".

Пока супруги-фермеры показывают мне правильный арбузный хвостик, обращаю внимание на нечто интересное на их прилавке. Оказывается, мои собеседники, которые выращивают арбузы 40 лет, вот уже четыре года варят для продажи арбузный мед, или, как его еще называют, нардек. Всегда мечтала попробовать!

"Это наши семейные казачьи традиции. Мы живем на Волге, в 40 км от Камышина, в селе Антиповка. Дед с бабушкой у меня казаки были и всю жизнь выращивали арбузы. С детства арбузный мед — это наша сладость, раньше другой не было. Бабушка наварит арбузного меда, и едим его с блинчиками", — рассказывает Елена.

По словам фермеров, сейчас они готовят нардек по старинным рецептам — на открытом огне в котле на улице. Если варить его на газу, получается уже совсем не тот вкус.

"Из 300 кг арбузов выжимается примерно 100 л сока и получается 9–10 л нардека. 15 часов нужно варить", — поясняет уникальность рецепта Юрий Ковалев.

В ассортименте у фермеров также есть арбузное варенье, в состав которого уже добавлен сахар, арбузные кусочки, а еще арбузные чай и кофе. Стоимость арбузного меда — 250 рублей за 100 г. Прикупив себе баночку, отправляюсь дегустировать его. Заодно решаю узнать, почему сегодня это и другие угощения из арбузов стали такой диковинкой, что их редко можно найти в продаже, да и то только в маленьких сувенирных баночках.

"Раньше, в XIX–XX веках, нардек был вместо сахара. Его варили в объемах до 10 ведер на семью, он хорошо хранился. Клали в выпечку, ели с булочками. Все потому, что арбузов много выращивали тогда. А как сохранить плоды, ведь сразу ты их не съешь? Готовили арбузный мед все. Русские, казаки, поволжские немцы, — рассказывает старший научный сотрудник Камышинского историко-краеведческого музея Прасковья Соловьева. — Сейчас местные жители уже не делают нардек: арбузы стали дорого стоить. Варят только те, кто выращивает бахчевые на своих полях".

Слушаю свою собеседницу, облизывая чайную ложку с нардеком. Вкус, честно говоря, на любителя. Это очень сладко, арбузами и не пахнет. Зато чувствуется горчинка: говорят, так и должно быть, когда варишь по оригинальному рецепту. Все оттого, что сок чуть пригорает за 15 часов томления на огне. Однако попробовать такой десерт явно стоит: нардек уникален, не похож ни на какой другой продукт.

Но все же больше одной ложки арбузного меда в меня не лезет. А вот свежих, да еще и бесплатных арбузов — сколько угодно. С этими мыслями отправляюсь за очередной порцией на раздачу. Прав был Петр — отменный плод!