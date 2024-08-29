Блогер включила Тюмень в список самых неинтересных городов России

Автор канала «Лера в вечном путешествии», блогер Валерия Лысенко, занесла Тюмень в список самых неинтересных городов России. Видео опубликовано на YouTube-канале девушки.

«Этот город называют второй Москвой. Возможно, из-за активной застройки. А, возможно, просто нас обманули. В нем совершенно нечего делать. На контрасте с другими городами России он вообще не стоит вашего внимания. Его еще называют столицей деревень, и это Тюмень», — рассказал блогер в своем видео.

В антирейтинг девушки также попали Иркутск и Чита. В комментариях к ролику тюменцы заступились за областную столицу.

«Вы врете, что в Тюмени нечего делать. Чистый и очень красивый город», — написала одна из зрителей. «В классном городе с классными дорогами, с лучшими в России источниками, с самым большим и классным крытым аквапарком в стране ей нечего делать», — раскритиковал выводы блогера другой пользователь.

Ранее URA.RU писало о десяти вещах, за которые можно гордиться Тюменской областью. В списке древнее море, уникальные развлечения и достопримечательности и развитая сфера туризма.